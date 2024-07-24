Başkan Görgel: “Rezerv alanda kalan iş yerleri için geçici çarşı inşa ediyoruz”

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında paydaş kurumlarla birlikte tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, rezerv alan içerisinde iş yeri bulunan esnaflar için Piazza AVM yanında yeni geçici çarşı oluşturuyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce alanda zemin hazırlıkları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek son duruma ilişkin bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından Bakanlıklarımız, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte şehrimizi her alanda daha ileriye taşımak için gayret ediyoruz. Şehrimizin kalbinde oluşturulan rezerv alanların bir kısmında kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası hızla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından diğer yerlerde de çalışmalar başlayacak” diye konuştu.

“420 Geçici İş Yeri Oluşturuyoruz”

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “Depremde iş yerleri yıkılan veya kullanılamayacak hale gelen esnaflarımızın ticari faaliyetlerini sürdürmesi için 11 ilçemizin tamamında 3 bini aşkın geçici iş yeri oluşturduk. Rezerv alan içerisinde kalan esnaflarımızın mağdur olmaması için Piazza AVM’nin batısında geçici çarşı oluşturuyoruz. 420 geçici iş yerini esnaflarımıza tahsis edeceğiz. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz burada çalışmalarını sürdürüyor. KASKİ ekiplerimiz de bölgede altyapı çalışmalarına başlayacak. İhtiyaç halinde Gayberli Mahallesi’nde de geçici çarşı alanı oluşturacağız. İnşallah bu alanlar geçici de olsa esnafımıza can suyu olacak. Esnafımızı yalnız bırakmamak için elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Amacımız bir an önce rezerv alanların tamamlanarak vatandaşlarımızın kalıcı konut ve iş yerlerine kavuşması. Kahramanmaraş olarak hep birlikte el ele vererek birlik beraberlik içerisinde şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.