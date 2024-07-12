Başkan Görgel: “Savunma sanayi alanında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden olacağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, savunma sanayi alanında hayata geçirilen yatırımları yerinde incelemek ve planlanan projelere ilişkin bir dizi temasta bulunmak üzere şehre gelen Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ı makamında ağırladı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, TUSAŞ eski başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan veiş insanlarının da yer aldığı ziyarette, TUSAŞ tarafından şehre kazandırılan uçak parçası üretim tesisine ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.

“ŞEHRİMİZİN KATMA DEĞERİ YÜKSELECEK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere şehrimize gelen TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer CihadVardan’ı Büyükşehir Belediyemizde misafir ettik. Paydaşlarımızla birlikte savunma sanayi alanında şehrimize kazandırılan ve yapımı planlanan yatırımları değerlendirdik. İnşallah devam eden ve planlanan yatırımlarla Kahramanmaraş’ımız savunma sanayi alanında ülkemizin en önde gelen şehirlerinden biri olacak. Bu yatırımlarla şehrimizde istihdam olanakları artacak, katma değeri yükselecek. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer Cihad Vardan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.