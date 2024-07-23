Başkan Görgel: “Şehrimiz daha modern altyapıya kavuşuyor”

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken şehir genelinde başlatılan altyapı seferberliği de sürüyor.

KASKİ Genel Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi oldu. Bölgede yağmursuyu hatlarının imalatı devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, alanı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin son bilgileri alan Başkan Görgel, “Vadi Mahallemizde KASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Mahallemizde yağmursuyu hatlarının imalatı devam ediyor. 40 Milyon TL’lik bir yatırım. Çalışmalarımız yaklaşık 2 ay daha devam edecek. Ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar esnasında bizlere göstermiş olduğu sabır için vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“10 Milyar TL’nin Üzerinde Kaynakla Altyapımızı Yeniliyoruz”

Şehir genelinde yürütülen projelerle Kahramanmaraş’ın daha güvenli ve modern altyapıya kavuşacağını belirten Başkan Görgel, “Deprem öncesinde altyapı noktasında sorunlar yaşıyorduk. Depremden sonrası sudaki kayıp oranımız %70’lere ulaştı. Bundan dolayı bazı mahallelerimizde su yetersizliği yaşanabiliyor. Bu sorunu gidermek için ciddi manada emek veriyoruz. 10 Milyar TL’nin üzerinde bir kaynakla şehrimizin altyapı hatlarını yenilemiş olacağız. İçmesuyu ve kanalizasyon hatlarının yanı sıra şehrimize bölgenin en modern atıksu arıtma tesislerini kazandırıyoruz. İnşallah bu projelerle şehrimizi daha güvenli altyapıya kavuşturacak ve Kahramanmaraş’ımızı daha yaşanılabilir bir şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.