Başkan Görgel: “Şehrimiz için gayretimizi sürdürüyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer başkanlığında gerçekleştirilen Afet Koordinasyon İstişare Toplantısı’na katıldı.

Valilik toplantı salonunda Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında altyapıdan sağlığa, üstyapıdan kentsel tasarım projesine, eğitimden yerinde dönüşüme kadar pek çok alanda istişarelerde bulunuldu.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Fırat Görgel, “Sayın Valimizin başkanlığında İl İstişare Toplantımızı gerçekleştirdik. Yeni Kahramanmaraş’ımızın imar ve inşası noktasında gelinen son duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Şehrimizi alt ve üstyapısı, sağlık kompleksleri, yeşil alanları, konut ve iş yerleri, sosyal donatıları ve eğitim yuvalarıyla tekrar ayağa kaldırmak için tüm paydaşlarımızla yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.