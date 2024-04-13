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Başkan Görgel: “Yeni Kahramanmaraş geleceğe güvenle yükseliyor”

Hükümet Bulvarı’nda yapımı devam eden Kentsel Tasarım Proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Görgel, “Hamdolsun konutlarımızın inşasında artık son aşamaya gelindi. Çok kısa sürede burası da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Alt ve üstyapısıyla çok daha dirençli ve yaşanabilir Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında yoğun gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Görgel: “Yeni Kahramanmaraş geleceğe güvenle yükseliyor”

Başkan Görgel: “Yeni Kahramanmaraş geleceğe güvenle yükseliyor”

Hükümet Bulvarı’nda yapımı devam eden Kentsel Tasarım Proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Görgel, “Hamdolsun konutlarımızın inşasında artık son aşamaya gelindi. Çok kısa sürede burası da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Alt ve üstyapısıyla çok daha dirençli ve yaşanabilir Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında yoğun gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.

13 Nisan 2024 Cumartesi 19:03

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Hükümet Bulvarı’nda yapımı devam eden Şehir Merkezi Kentsel Tasarım Projesi’nde incelemelerde bulundu. AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’nın da yer aldığı incelemelerde yetkililerden son duruma ilişkin bilgiler alan Başkan Görgel, “Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar hızla devam ederken kalıcı konutların yapımında da önemli aşama kat edildi. Tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen konutlarımız var. Bir kısmının inşası büyük bir hızla devam ediyor. Bugün de önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve İl Başkanımızla birlikte Kentsel Tasarım Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyemizin yanında Emlak Konut tarafından yapımı hızla süren ve son aşamaya gelinen kalıcı konutlarda incelemelerde bulunduk. Çalışmalara ilişkin son bilgileri aldık. Hamdolsun konutlarımızın inşasında artık son aşamaya gelindi. Çok kısa sürede burası da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Alt ve üstyapısıyla çok daha dirençli ve yaşanabilir Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Yeni Kahramanmaraş geleceğe güvenle yükseliyor” diye konuştu.

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Başkan Görgel: “Yeni Kahramanmaraş Geleceğe Güvenle Yükseliyor”
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