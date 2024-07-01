Başkan Görgel, yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı’na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca devam edecek AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Başkan Görgel, “Toplantımızın ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.