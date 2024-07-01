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Başkan Görgel, yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı’na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca devam edecek AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Başkan Görgel, “Toplantımızın ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Görgel, yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı’na katıldı

Başkan Görgel, yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısı’na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca devam edecek AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Başkan Görgel, “Toplantımızın ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

01 Temmuz 2024 Pazartesi 18:45

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel,Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde AK Partili belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan; 31 Mart seçimlerinden ekonomiye, 6 Şubat depremlerinden kentsel dönüşüme, sıfır atıktan Türkiye Yüzyılı’na pek çok konuya ilişkin hitaplarda bulundu.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen partimizin Yerel Yönetimler Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’na katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinledik. Toplantımızın ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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Başkan GörgelYerel Yönetimler Istişare Ve Değerlendirme Toplantısı’na Katıldı
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