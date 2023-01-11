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Başkan Görgel’den ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ Mesajı

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Görgel’den ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ Mesajı

Başkan Görgel’den ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ Mesajı

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

11 Ocak 2023 Çarşamba 18:52

Başkan Görgel mesajında, “İlkeli, cefakâr, sağduyulu ve bilge olmak, basın mensuplarının karakteridir. Etik anlayışlarına sıkı sıkıya bağlı, yaşamını mesleğine adayan ‘Çalışan Gazeteciler’in günü kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

Çoğulculuğun, çeşitliliğin ve özgürlüğün hâkim olduğu medya ortamında, basın ve ifade hürriyetinin çerçevesinin korunmasının önemine dikkat çeken Başkan Görgel, şunları kaydetti:


“Demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazeteciler toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeni medya düzeninde yeni teknolojilerin gazetecilik adına sunduğu imkânların da meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir.

Bilginin yayılma hızı dijital dünya ile baş döndürücü bir hale geldi. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek, doğru ve dürüst habercilik anlayışını çağın normlarına göre yaşatmak gazetecilik mesleğinin itibarı açısından da önem arz etmektedir.

Dolayısıyla yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerin,kamuoyunun doğru şekilde bilgiye ulaşmasında ve mesleki itibar açısından da güvenilir gazeteci kimliği için büyük sorumluluğu bulunmaktadır.

Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım her zaman olduğu gibi tamdır.

İlkeli, cefakâr, sağduyulu ve bilge olmak, basın mensuplarının karakteridir. Etik anlayışlarına sıkı sıkıya bağlı, yaşamını mesleğine adayan ‘Çalışan Gazeteciler’in gününü kutluyor ve görev başında vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum.”

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Başkan Görgel’den ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ Mesajı
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