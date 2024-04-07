Başkan Görgel’den Örnek Davranış

Vatandaşların teveccühüyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Fırat Görgel, örnek bir davranışa imza attı. Başkan Fırat Görgel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; tebrik için çiçek göndermeyi düşünen vatandaşlara, bunun yerine AFAD’a bağış yapmaları çağrısında bulundu. Başkan Görgel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmem vesilesiyle tebrik için çiçek göndermeyi düşünen kadirşinas hemşehrilerimizin, bunun yerine AFAD’a bağış yapmaları bizleri daha memnun edecektir. Anlayışınız ve duyarlılığınız için teşekkür ediyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in bu davranışı vatandaşlar tarafından da takdir ile karşılandı.