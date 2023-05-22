Başkan Güngör; “28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımıza desteğimiz daha da artacak”

Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Köy Garajı esnafını ziyaret etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyarette esnaflarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Güngör, “Şehrimiz 14 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize çok büyük teveccüh gösterdi. En büyük desteği sağlayan Büyükşehir’iz. Cumhur İttifakı olarak da mecliste çoğunluğu sağladık. Destekleri için tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 28 Mayıs’ta da Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğimiz artarak devam edecek” dedi.

Mikro Bölgeleme Çalışmaları Tamamlandı

Başkan Güngör, konuşmasının devamında, “Asrın felaketinde iş yerleri yıkılan ve hasar alan esnaflarımızın ticari faaliyetlerini sürdürmeleri noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. Geçici çarşılarımızın kurulumu hızla devam ediyor. Şehrimizin planlaması ile ilgili mikro bölgeleme çalışmaları tamamlandı. Raporların hazırlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız ile hızlı bir şekilde planlama çalışmalarımızı sonuçlandıracağız. İnşallah el birliğiyle şehrimizi daha güzel bir şekilde tekrar ayağa kaldıracağız” cümlelerini kaydetti.