Başkan Güngör; “28 Mayıs’ta doğru adamla yola devam diyeceğiz”

Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehirde teşekkür ziyaretlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, 28. Dönem Milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı programda, partililere seslenen Güngör, “Hamdolsun 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu sağladık. İnşallah 28 Mayıs’ta liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Çağlayancerit’in de 28 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok büyük destek sağlayacağına inancımız tam. Güven, istikrar ve geleceğimiz için inşallah 28 Mayıs’ta Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam diyeceğiz” diye konuştu.

Çağlayancerit’in Katma Değerini Artırıyoruz

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çağlayancerit’te hayata geçirilen ve planlanan yatırımlardan da bahseden Başkan Güngör, “Çağlayancerit’in katma değerini artırmak için bu bölgelerde yatırımlarımızı daha da artırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemize çok büyük yatırımlar kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Nüfusa oranla en çok yatırım alan ilçelerimizin başında geliyor. İlçemize son derece modern bir ceviz işleme ve paketleme tesisi kazandırdık. Güncel rakamlarla 25 Milyon TL’lik bir yatırım. Çağlayancerit için son derece önemli bir tesis” cümlelerini kaydetti.