Başkan Güngör, Ali Kayası’nda Gençlerle Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geçtiğimiz günlerde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Kalbin Reçetesi’ konulu söyleşi etkinliğinde verdiği söz üzerine bugün Ali Kayası’nda gençlerle bir araya geldi. TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, öğretmenler ve çok sayıda öğrencinin yer aldığı programda gençlerle bolca muhabbet eden Başkan Hayrettin Güngör, Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri projesine ilişkin bilgiler de aktardı. Gençlerin sorularını da büyük bir samimiyetle yanıtlayan Başkan Hayrettin Güngör, programa katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Çok Güzel Doğal Mekânlara Sahibiz

Düzenlenen programda gençlere Ali Kayası Cam Teras projesine ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Bugün ağırlıklı olarak ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerimizle bir araya geldik ancak programımız devam edecek. İnşallah düzenli olarak gerçekleştireceğimiz bu etkinliklerle tüm gençlerimizle bir araya gelmeye gayret edeceğiz. Davetimize icabet eden tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ımız birçok şehre nasip olmayacak çok güzel alanlara sahip. Ali Kayası da bunlardan bir tanesi. Bu alanda hayata geçirdiğimiz Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nin temelini attık ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah Nisan ayında bu mekânda çalışmalarımızı tamamlayarak cam teras ve yeme içme alanlarımızı ziyarete açacağız” dedi.

Turizm Alanlarının Cazibesi Artıyor

Turizm alanlarında devam eden ve planlanan yatırımlardan bahseden Başkan Hayrettin Güngör, “Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri de Kahramanmaraş’ımızın turizm potansiyelinin artmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bölgenin en önemli sağlık turizm tesislerinden birisi de Ilıca. Oranın da yolunu yeniledik. Ilıca’ya bir de otel ve kongre merkezi kazandıracağız. Yeşilgöz, bizim en güzel doğal miraslarımızdan bir tanesi. Çevre düzenlemesini tamamladık ve ikinci etap çalışmalarımızı başlattık. Yeni bir yeme içme mekânı kazandırıyoruz. Fırnız’ın da tahsisini Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alıyoruz. Ulaşımı, yeme içme alanları, peyzajı ve sosyal donatılarıyla orayı da baştan uca yenileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni Yılın Hayırlı Olmasını Diliyorum

Yeni yıla ilişkin iyi dileklerini de belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün 2022’nin son günü. Yeni yılın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayır getirmesini temenni ediyorum. 2023 yılında da yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle noktalandı.