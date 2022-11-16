Başkan Güngör; “Amatör spor kulüplerimize desteği 2 milyon tl’ye çıkarıyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen 2022 – 2023 Futbol Sezonu açılış programına katıldı. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ekrem Karaoğlan, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Adem Şahan, yönetim kurulu üyeleri, futbol hakemleri ve gözlemciler de yer aldı. Programda katılımcılarla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2022 – 2023 Futbol Sezonu’nun hayırlı olmasını diledi.

Kahramanmaraş’ımız Çok Ciddi Potansiyele Sahip

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizi daha da geliştirmek ve ileriye taşımak için altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal yardımlara kadar tüm alanlarda çok ciddi çalışmalar hayata geçiriyoruz. Fiziki yapıların yanı sıra sanat, kültür ve spor alanındaki gelişmeler de şehirlerin marka değerini gösteriyor. Hamdolsun Kahramanmaraş’ımız da spor alanında çok ciddi bir potansiyele sahip. Şehrimizde çeşitli branşlarda çok büyük sporcular yetişti ve yetişmeye devam ediyor. Dünya şampiyonu sporcularımız da var. Futbol alanında da şehrimizi geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Futbol kulüplerimizin daha üst liglerde olmasını çok önemsiyoruz ve bunun için de yoğun gayret sarf ediyoruz” dedi.

Şehrimize Yakışır Bir Spor Kompleksi Olacak

Stadyum alanlarında devam eden süreçlere ilişkin bilgiler aktaran Güngör, “Kahramanmaraş’ımızda özellikle futbol altyapısının geliştirilmesi gerekiyor. Şehrimizde iki adet stadyumumuz var ancak ikisi de standartları karşılamadığı için profesyonel müsabaka oynanamıyordu. Şehrimize yeni bir stadyum kazandırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımız iş birliğiyle çok ciddi bir çalışma hayata geçiriyoruz. 12 Şubat Stadyumumuzun dönüşümü ve Gaziantep Yolu üzerinde bulunan Hanefi Mahçiçek Stadyumu yerine yeni inşa edeceğimiz stadyum ve spor kompleksinde çalışmalarımız devam ediyor. 9 Kasım tarihinde ihalemizi gerçekleştirdik ancak istekli olmadı. İnşallah tekrar ihaleye çıkarak bu projemizi de şehrimize kazandıracağız. Hanefi Mahçiçek Stadyumunun bulunduğu alanı spor kompleksine dönüştüreceğiz. Bölgede amatör spor sahaları, bireysel spor salonları, yürüyüş yolları, olimpik havuz ve tesisler de yer alacak” ifadelerini kaydetti.

Kahramanmaraş Modeli

Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine sağlanan desteklerden bahseden Başkan Güngör, “Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı çok önemsiyoruz. Bu, şehrimizin spor potansiyelini gösteriyor. Türkiye Güreş Şampiyonası gibi çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptık. İnşallah şehrimizde düzenlenen bu tür organizasyonların sayısını daha da artırarak şehrimizin spor alanındaki potansiyelini daha bilinir hale getirmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak imkânlar ölçüsünde amatör kulüplerimize ve sporcularımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Amatör spor kulüplerimizi destekleme noktasında bir model oluşturduk. Buna Kahramanmaraş modeli diyoruz. Geçtiğimiz yıl amatör spor kulüplerimize 1 Milyon TL maddi destekte bulunduk. Bu sene desteklerimizi artırarak 2 Milyon TL’ye çıkarıyoruz. Ayrıca oluşturduğumuz model çerçevesinde kulüplerimizin ve sporcularımızın başarıları arttıkça sağladığımız destekler de artacak” diye konuştu.