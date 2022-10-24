Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, “Yeşilgöz’ün Turizm Potansiyelini Daha da Artıracağız”
Başkan Güngör, “Yeşilgöz’ün Turizm Potansiyelini...
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla...
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik Daha
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik...

Başkan Güngör, “Azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz”

Elbistan’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Her bir ilçemizde ve yerleşim yerimizde hem Büyükşehir Belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz çok ciddi hizmetler yerine getiriyor. İş birliği içerisinde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de aynı azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Güngör, “Azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz”

Başkan Güngör, “Azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz”

Elbistan’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Her bir ilçemizde ve yerleşim yerimizde hem Büyükşehir Belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz çok ciddi hizmetler yerine getiriyor. İş birliği içerisinde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de aynı azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 17:49

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Elbistan ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Program, ilçede cami ve külliye yapımı için belirlenen alanda gerçekleştirilen incelemelerle başladı. Proje hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Güngör, “Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Sayın İhsan Açık ile ilçemizde cami ve külliye yapımı için belirlediğimiz alanda incelemelerde bulunduk. İnşallah paydaş kurumlarımızla el birliğiyle ilçemize kapsamlı bir külliye kazandıracağız” dedi.

Başkan Güngör, Gençlerle Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, cami ve külliye yapımı için belirlenen alanda gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Pınarbaşı Mesire Alanı’na geçerek AK Parti Elbistan İlçe Gençlik Kolları yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. Özellikle gençlere yönelik hayata geçirilen ve planlanan faaliyetlerin konuşulduğu etkinlikte Başkan Güngör, gençlerin sorularını da yanıtladı. Programın ardından Güngör ve beraberindeki heyet, Pınarbaşı Mesire Alanı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek muhabbet etti.

Yatırımlarımızı Sürdürüyoruz

Vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten Güngör, “Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerini alanda görmek üzere çalışma arkadaşlarımızla birlikte Elbistan’a ziyaret gerçekleştirdik. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gençlik kollarımızla bir araya gelerek muhabbet ettik ve istişarelerde bulunduk. Akabinde burada hemşehrilerimizle bir araya gelerek selamlaştık, muhabbet ettik. Her bir ilçemizde ve yerleşim yerimizde hem Büyükşehir Belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz çok ciddi hizmetler yerine getiriyor. İş birliği içerisinde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Küsmen’den Başkan Güngör’e Teşekkür

AK Parti Elbistan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ü ilçemizde misafir ettik. Şehrimizde gençlere yönelik planlanan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Gençlere yönelik taleplerimizi başkanımıza ilettik. Bugün bizlerle birlikte olan Hayrettin Güngör Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsunlar” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör“Azim Ve Gayretle çalışmaya Devam Ediyoruz”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta ‘Ulusal Sanat Çalıştayı’ Başladı
Kahramanmaraş'ta ‘Ulusal Sanat Çalıştayı’ Başladı
Başkan Güngör, “Yeşilgöz’ün Turizm Potansiyelini Daha da Artıracağız”
Başkan Güngör, “Yeşilgöz’ün Turizm Potansiyelini Daha da Artıracağız”
KSÜ, ‘4. genel Türk tarihi çalıştayı’na ev sahipliği yaptı
KSÜ, ‘4. genel Türk tarihi çalıştayı’na ev sahipliği yaptı
Başkan Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın uçak krizini çözdü!
Başkan Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın uçak krizini çözdü!
Dulkadiroğlu’ndan şehrin turizmine bir değer daha!
Dulkadiroğlu’ndan şehrin turizmine bir değer daha!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber