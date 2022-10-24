Başkan Güngör, “Azim ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Elbistan ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Program, ilçede cami ve külliye yapımı için belirlenen alanda gerçekleştirilen incelemelerle başladı. Proje hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Güngör, “Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Sayın İhsan Açık ile ilçemizde cami ve külliye yapımı için belirlediğimiz alanda incelemelerde bulunduk. İnşallah paydaş kurumlarımızla el birliğiyle ilçemize kapsamlı bir külliye kazandıracağız” dedi.

Başkan Güngör, Gençlerle Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, cami ve külliye yapımı için belirlenen alanda gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Pınarbaşı Mesire Alanı’na geçerek AK Parti Elbistan İlçe Gençlik Kolları yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. Özellikle gençlere yönelik hayata geçirilen ve planlanan faaliyetlerin konuşulduğu etkinlikte Başkan Güngör, gençlerin sorularını da yanıtladı. Programın ardından Güngör ve beraberindeki heyet, Pınarbaşı Mesire Alanı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek muhabbet etti.

Yatırımlarımızı Sürdürüyoruz

Vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten Güngör, “Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerini alanda görmek üzere çalışma arkadaşlarımızla birlikte Elbistan’a ziyaret gerçekleştirdik. Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gençlik kollarımızla bir araya gelerek muhabbet ettik ve istişarelerde bulunduk. Akabinde burada hemşehrilerimizle bir araya gelerek selamlaştık, muhabbet ettik. Her bir ilçemizde ve yerleşim yerimizde hem Büyükşehir Belediyemiz hem de ilçe belediyelerimiz çok ciddi hizmetler yerine getiriyor. İş birliği içerisinde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Küsmen’den Başkan Güngör’e Teşekkür

AK Parti Elbistan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özgür Küsmen, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ü ilçemizde misafir ettik. Şehrimizde gençlere yönelik planlanan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Gençlere yönelik taleplerimizi başkanımıza ilettik. Bugün bizlerle birlikte olan Hayrettin Güngör Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsunlar” diye konuştu.