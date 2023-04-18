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Başkan Güngör, Bakan Kirişci İle İftar Ve Mevlid Programına Katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin katılımıyla Dumlupınar Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kadir Gecesi vesilesiyle okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

Başkan Güngör, Bakan Kirişci İle İftar Ve Mevlid Programına Katıldı

Başkan Güngör, Bakan Kirişci İle İftar Ve Mevlid Programına Katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin katılımıyla Dumlupınar Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güngör, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kadir Gecesi vesilesiyle okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.

18 Nisan 2023 Salı 17:33

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ileOnikişubatDumlupınar Şehit Haşim Yenigül Ortaokulu bahçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Birlik ve beraberliğe vesile olan iftar sofralarında vatandaşları tek tek ziyaret ederek Ramazan aylarını tebrik eden Başkan Güngör, “Bu akşamki iftarımızı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’nin katılımlarıyla Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül Ortaokulu bahçesinde hemşehrilerimizle yaptık. Rabbim oruçlarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim, sofralarımızı bereketli eylesin” dedi.

Depremde Hayatını Kaybedenler Dualarla Yâd Edildi

Başkan Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile birlikte iftar sonrası Zekeriya Tanrıverdi Camii’nde asrın felaketinde vefat eden vatandaşlar için Kadir Gecesi vesilesiyle okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların dualarla yâd edildiği mevlid programı sonrası Başkan Güngör ve Bakan Kirişci, vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Asrın felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimiz için Kadir Gecesi vesilesiyle okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldık. Ahirete irtihal eden kardeşlerimizi dualarla yâd ettik. Hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

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