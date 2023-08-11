Başkan Güngör, Bakan Özhaseki’yi Misafir Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni’ne katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehre gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ağırladı. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci,AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve kurum yetkililerinin de yer aldığı programda Başkan Hayrettin Güngör, Bakan Özhaseki ve beraberindeki heyete şehirde yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aktardı.