Başkan Güngör, ‘Binevler’de çalışmalarımız tamamlanmak üzere’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çalışmalarda sona gelinenBinevlerBölgesi Cadde Yenileme Projesi’nde incelemelerde bulundu. Bölgede yapımı tamamlanan yürüyüş ve bisiklet yolları ile aydınlatma uygulamalarını inceleyen Başkan Güngör, devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Toplamda 10 caddemizi kapsayan Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında çalışmalarımızı yerinde inceledik. Altyapı çalışmaları tamamlanırken üstyapı imalatları da tüm hızıyla sürüyor. Zeminin sağlamlaştırılmasının ardından 2023 yılının Mart ayında da arterlerde sıcak asfalt serimine başlanacak” dedi.

100 Milyon TL’lik Yatırım

Başkan Hayrettin Güngör, açıklamalarının devamında, “Burası yaklaşık 100 Milyon TL’lik bir yatırım. Binevler bölgemize toplamda 80 bin metrekare yürüyüş yolu, 4 kilometrelik kauçuk zemin yürüyüş yolu ve 4 kilometrelik bisiklet yolu, dekoratif aydınlatma ve kent mobilyaları kazandırıyoruz.Görüntü kirliliği oluşturan, yaya geçişlerini etkileyen bölgedeki elektrik hatları yer altına alındı. Güzergâhın peyzajını da yeniliyoruz. 100’ün üzerinde yeni ağaç diktik. İnşallah yenilenen alt ve üstyapısıyla birlikte bölgenin katma değerini ve cazibesini katbekat artıracağız. Şehrimize hayırlı olsun” cümlelerini kaydetti.