Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Metin Azaplıoğlu, “Yeni Yılın Sağlık, Huzur Ve Mutluluk Getirmesini Diliyorum”
Metin Azaplıoğlu, “Yeni Yılın Sağlık,...
Ekinözü’nde Mahalle Yolları Yenileniyor
Ekinözü’nde Mahalle Yolları Yenileniyor
Başkan Güngör, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
Başkan Güngör, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor
Başkan Güngör: “Gençlik Faaliyetlerimiz Artarak Devam Ediyor”
Başkan Güngör: “Gençlik Faaliyetlerimiz Artarak...
Yitiksöz Söyleşileri’nin Konuğu Prof. Kemikli Olacak
Yitiksöz Söyleşileri’nin Konuğu Prof. Kemikli...

Başkan Güngör, ‘Binevler’de çalışmalarımız tamamlanmak üzere’

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında sona gelinen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güngör, “Binevler bölgesinde çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bölgenin sorunlu olan altyapısını uzun yıllar hizmet verecek şekilde yeniliyoruz. Üst yapıda ise şehrimize örnek bir cadde görünümü kazandırıyoruz. Hemşehrilerime gösterdikleri sabır ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güngör, ‘Binevler’de çalışmalarımız tamamlanmak üzere’

Başkan Güngör, ‘Binevler’de çalışmalarımız tamamlanmak üzere’

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında sona gelinen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güngör, “Binevler bölgesinde çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bölgenin sorunlu olan altyapısını uzun yıllar hizmet verecek şekilde yeniliyoruz. Üst yapıda ise şehrimize örnek bir cadde görünümü kazandırıyoruz. Hemşehrilerime gösterdikleri sabır ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

30 Aralık 2022 Cuma 20:03

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çalışmalarda sona gelinenBinevlerBölgesi Cadde Yenileme Projesi’nde incelemelerde bulundu. Bölgede yapımı tamamlanan yürüyüş ve bisiklet yolları ile aydınlatma uygulamalarını inceleyen Başkan Güngör, devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Toplamda 10 caddemizi kapsayan Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında çalışmalarımızı yerinde inceledik. Altyapı çalışmaları tamamlanırken üstyapı imalatları da tüm hızıyla sürüyor. Zeminin sağlamlaştırılmasının ardından 2023 yılının Mart ayında da arterlerde sıcak asfalt serimine başlanacak” dedi.

100 Milyon TL’lik Yatırım

Başkan Hayrettin Güngör, açıklamalarının devamında, “Burası yaklaşık 100 Milyon TL’lik bir yatırım. Binevler bölgemize toplamda 80 bin metrekare yürüyüş yolu, 4 kilometrelik kauçuk zemin yürüyüş yolu ve 4 kilometrelik bisiklet yolu, dekoratif aydınlatma ve kent mobilyaları kazandırıyoruz.Görüntü kirliliği oluşturan, yaya geçişlerini etkileyen bölgedeki elektrik hatları yer altına alındı. Güzergâhın peyzajını da yeniliyoruz. 100’ün üzerinde yeni ağaç diktik. İnşallah yenilenen alt ve üstyapısıyla birlikte bölgenin katma değerini ve cazibesini katbekat artıracağız. Şehrimize hayırlı olsun” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör‘Binevler’de çalışmalarımız Tamamlanmak üzere’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Okay’dan Yeni Yıl Mesajı
Başkan Okay’dan Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek; 2023’e Girerken, Expo İle Bir Başka Heyecanlıyız
Başkan Mahçiçek; 2023’e Girerken, Expo İle Bir Başka Heyecanlıyız
Kahramanmaraş’ın Gastronomisi Tek Kitapta Toplandı
Kahramanmaraş’ın Gastronomisi Tek Kitapta Toplandı
Hürriyetçi Eğitim-Sen’den Ankara’ya 7 mesaj!
Hürriyetçi Eğitim-Sen’den Ankara’ya 7 mesaj!
Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber! Bankada işlem yapamayacaklar
Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber! Bankada işlem yapamayacaklar

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber