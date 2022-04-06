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Başkan Güngör, Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun

TÜGVA İl Temsilciliğinin düzenlediği iftar yemeğine katılan Başkan Güngör, teravih namazının ardından Bertizliler Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.

Başkan Güngör, Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun

Başkan Güngör, Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun

TÜGVA İl Temsilciliğinin düzenlediği iftar yemeğine katılan Başkan Güngör, teravih namazının ardından Bertizliler Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.

06 Nisan 2022 Çarşamba 11:23
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

TÜGVA Fetih Yükseköğretim Yurdu’nda gerçekleştirilen programa Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İl Müftüsü Mustafa Tekin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Teravih Çıkışı Çocuklarla

TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliğinin düzenlediği iftar programının ardından Bertizliler Camii’nde teravih namazı çıkışı vatandaşlarla bir araya gelen ve bolca sohbet eden Başkan Güngör, tatlı ikramında bulundu.

Ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Başkan Güngör, “Bugün öncelikle TÜGVA İl Temsilciliğimizin düzenlemiş olduğu iftar sofrasına misafir olduk. Emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ardından teravih namazı sonrası hemşehrilerimizle bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

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Başkan GüngörBirlik Ve Beraberliğimiz Daim Olsun
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