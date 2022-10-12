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Başkan Güngör, ‘Bizim doğduğumuz topraklara vefa borcumuz var’

Elbistan’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Güngör, “Bizim doğduğumuz ve doyduğumuz topraklara vefa borcumuz var. Şöyle üç buçuk yıllık perspektiften geriye doğru baktığımızda şükürler olsun yaklaşık 3,5 Milyar TL’lik yatırımı şehrimize kazandırmak bizlere nasip olmuş. Elbistan'ımızda Kral Camii’nin külliye olarak dönüşümü ve otogarın iyileştirilmesi noktasında iki yeni projemiz var. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Güngör, ‘Bizim doğduğumuz topraklara vefa borcumuz var’

Başkan Güngör, ‘Bizim doğduğumuz topraklara vefa borcumuz var’

Elbistan’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Güngör, “Bizim doğduğumuz ve doyduğumuz topraklara vefa borcumuz var. Şöyle üç buçuk yıllık perspektiften geriye doğru baktığımızda şükürler olsun yaklaşık 3,5 Milyar TL’lik yatırımı şehrimize kazandırmak bizlere nasip olmuş. Elbistan'ımızda Kral Camii’nin külliye olarak dönüşümü ve otogarın iyileştirilmesi noktasında iki yeni projemiz var. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

12 Ekim 2022 Çarşamba 15:46

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Söğütlü Mahallesi’ndeki ziyarette Söğütlü Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı’nın açılışı yapıldı. Hayırsever Şahin Yıldırım tarafından kazandırılan eserin açılışında ilçe belediye başkanları, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Programda konuşan Başkan Güngör, “Şahin Yıldırım abimizle buradaki belediye binasının dönüşümüyle ilgili istişarelerde bulunmuştuk. Hamdolsun bugün çok amaçlı olarak kullanılabilecek, tüm vatandaşlarımızın istifade edebileceği güzel bir mekân oluşturuldu. Hayır işi, gönül işidir. Bu varlıkla ölçülemez. Hemen buradaki okulumuzdan da halı saha için bir talep olmuştu. Söz verdik, hamdolsun bu sözümüzü de tuttuk. Hayırlı uğurlu olsun. Yine buradaki mahallelerimizin parkeyle ilgili sorunlarını ilçe belediyemizle işbirliğinde hallettik. 20 bin metrekarelik parke çalışmamız oldu. İşbirliğiyle çok güzel hizmetler mümkün oluyor” ifadelerini kaydetti.

“Vefa Borcumuz Var”

Ahde vefa duygusunun önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör “Bizim doğduğumuz ve doyduğumuz topraklara vefa borcumuz var. Nereye gidersek gidelim insan aidiyetini unutmuyor, unutmamalıdır. Gençlerimize de özellikle ifade ediyorum, bu aidiyetleri her zaman yaşatsınlar. Türkiye'de de hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz devrim niteliğinde birçok işe imza attı, eserler kazandırdı. Şöyle üç buçuk yıllık perspektiften geriye doğru baktığımızda bizler de şükürler olsun yaklaşık 3,5 Milyar TL’lik yatırımı şehrimize kazandırmışız” cümlelerini kullandı.

Elbistan’da Peş Peşe Dev Yatırımlar

Konuşmasının devamında ilçedeki yatırımlara ilişkin bilgi aktaran Başkan Güngör, “Elbistan'ımızda da birkaç başlıkta önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Özellikle 1 Milyar TL’ye yakın yatırımla yapacağımız Akdere içmesuyu projemizle bölgemizin bu ihtiyacına kökten çözüm üretmiş oluyoruz. Ayrıca arıtma tesisi ve kanalizasyon hizmetleri de 350 Milyon TL civarında bir yatırım. Son aşamaya geldi. İnşallah Ceyhan nehrimizin kirliliğine de son noktayı koyuyoruz. Yine Elbistan dahil 5 ilçemizi ilgilendiren katı atık bertarafıyla ilgili projemiz, ihale aşamasına geldi. Yakında ihalesini yaparak bu soruna da kökten bir çözüm üretiyoruz” dedi.

Otogar ve Külliye İçin Müjdeyi Verdi

Başkan Güngör konuşmasını, “Elbistan'ımızda bir de Kral Camii projemiz var. Bu güzel ilçemize yakışır müftülüğümüzü de içerisine alan, taziye salonları ve çok amaçlı salonları da olan bir külliye inşallah kazandırmış olacağız. Özellikle ilçemizdeki terminal alanının geliştirilmesi, yeni terminal alanının oluşturulması için Elbistan Belediyemizle bir çalışma yürütüyoruz. Projemizin detayları da inşallah önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak. Bunun da müjdesini vereyim” şeklinde noktaladı. İlçedeki son durağı Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi olan Başkan Güngör, çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

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Başkan Güngör‘Bizim Doğduğumuz Topraklara Vefa Borcumuz Var’
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