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Başkan Güngör Çalışmaları İnceledi

Sarayaltı – Kanlıdere – Postane bağlantı yolu projesi ile Boğaziçi Mahallesi’nde başlatılan kavşak çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ulaşım yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtti.

Başkan Güngör Çalışmaları İnceledi

Başkan Güngör Çalışmaları İnceledi

Sarayaltı – Kanlıdere – Postane bağlantı yolu projesi ile Boğaziçi Mahallesi’nde başlatılan kavşak çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ulaşım yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtti.

30 Nisan 2021 Cuma 18:33
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde devam eden çalışmaları inceledi. Programı kapsamında ilk olarak İtfaiye personelleriyle bir araya gelen Başkan Güngör, geçtiğimiz aylarda meydana gelen yangınlarda gösterilen üstün başarılarından dolayı itfaiyecileri tebrik etti. Ardından Sarayaltı – Kanlıdere bağlantı yolunda gerçekleştirilen yıkımları inceleyen Başkan Hayrettin Güngör, proje kapsamında yol genişletme süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Başkan Güngör, “Sarayaltı – Kaledibi – Postane bölgelerini birbirine bağlayacak projemizde kamulaştırmanın ardından yıkım çalışmalarımız sürüyor. Tam kapanmayla birlikte bölgedeki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” diye konuştu.

Trafik Güvenliği Artacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programının devamında Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen kavşak çalışmasını da inceledi. Başkan Güngör, “Bölgedeki çalışmamızla yaya geçişi ve trafik akışını daha kontrollü bir hale getiriyoruz. Ekiplerimiz kavşak düzenlemesini bitirdi. Yeni açılan bağlantı yolunda asfaltlama yapılıyor. İnşallah kısa süre içerisinde buradaki çalışmamızı da tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Hayrettin Güngör, tam kapanma sürecinde de Büyükşehir Belediyesi’nin 7 gün 24 saat vatandaşın hizmetinde olduğunu belirtti.

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