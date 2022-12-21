Başkan Güngör, Canlı Yayında Dev Yatırımları Anlattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aksu TV ekranlarında canlı yayınlanan Artı Eksi programının özel oturumuna konuk oldu. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda Başkan Hayrettin Güngör, Araştırmacı – Yazar Serdar Erdoğanyılmaz ve Gazeteci Ali Eskalen’in sorularını yanıtladı. Yaklaşık 2 saat süren canlı yayında Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde ulaşımdan altyapıya, turizmden toplu taşımaya, üstyapıya tüm alanlarda hayata geçirilen ve planlanan yatırımlardan bahsetti.

Kahramanmaraş’ımızın Katma Değerini Artırıyoruz

Canlı yayında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “2019 yılından günümüze kadar çok ciddi süreçleri geride bıraktık. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi süreci yaşadık. Pandemi dönemi tüm dünyayı olduğu gibi bizleri de olumsuz etkiledi. Bu süreçte sürdürülebilir mali yapı ve insan kaynaklarını sağlamak için mücadele ettik. Disipline ettiğimiz mali yapı sayesinde bugün yatırımlarımızı hayata geçirebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, milletvekillerimiz, teşkilatımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte Kahramanmaraş’ımızın katma değerini artırmaya devam ediyoruz” dedi.

Bölgenin En Gözde Mekânlarından

Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Teras Kafe olarak bilinen ve Şairler Tepesi ismiyle markalaştırdığımız bu tesiste çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Burası gerçekten şehrimizi panoramik açıdan gören son derece nezih bir mekân. Toplamda 100 dönümlük alana sahip bu tesis, Kahramanmaraş’ımızın şiir ve edebiyatın başkenti kimliğinden de izler taşıyor. Tesisimizde hizmet verecek olan yeni restoran alanımızın adını Ahir Sofrası olarak belirledik. Çay bahçeleri ise Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç’un şiirlerinin isimlerini taşıyacak. Birinin ismi Bahçe Mihriban, diğerinin ise Bahçe Monaroza olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte burası sadece şehrimizin değil bölgenin en gözde mekânları arasındaki yerini alacak” diye konuştu.

Turizm Alanları Canlandırılıyor

Sosyal tesislerde ve tarihi konaklarda devam eden çalışmalardan bahseden Güngör, “Şehrimizin en gözde turizm alanlarından birisi de Çınaraltı Sosyal Tesisleri’nin bulunduğu alan. Bu alanda hayata geçireceğimiz projemizin ihale sürecini başlattık. 28 Aralık tarihinde ihalemizi gerçekleştireceğiz. İnşallah hayata geçireceğimiz projeyle birlikte bu tesisi de markalaştıracağız. Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde de çalışmalarımız sürüyor. Kaba inşaatı tamamlandı, ince işçilikleri devam ediyor. Yeme içme mekânları, oyun grupları, yürüyüş yolları ve sosyal donatılarıyla burası da şehir turizmine büyük katkı sağlayacak bir mekân olacak. Sarayaltı Caddemizi genişlettik. Burası hem tarihi dokumuza ulaşım sağlayan hem de Trabzon Caddesi’ne alternatif güzergâh oluşturan bir arter. 8 metrelik yolu 18 metreye çıkardık. Bölgeye bir de yeni köprü kazandırdık. Kanlıdere Köprüsü’nün yanında bulunan Kadıoğlu ve Hayrigül konaklarımızda da restorasyon çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Dönüşüm Süreçleri Hızla İlerliyor

Başkan Hayrettin Güngör, gelen soru üzerine, “Milli Mücadele kahramanımız Arslanbey’in konut olarak kullandığı konakta restorasyon çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Kocabaş Gastronomi Merkezi’nde de son aşamaya geldik. Hasan Kocabaş Konağı’nın restorasyonu için ihalemizi gerçekleştirdik. İnşallah buranın da tarihi dokusunu muhafaza ederek restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Acemli Camii ile Kale arasındaki dönüşüm projemizde de son aşamaya geldik. İnşallah önümüzdeki süreçte bu projemizi de hayata geçireceğiz. Butik otel, yürüme alanları, kültür merkezi ve çarşısıyla cazip bir alan oluşturacağız. TOKİ iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Yusuflar (Tekke) Kentsel Dönüşüm projesinde süreçler hızla sürüyor. Tamamlanan rezerv konutlara hak sahipleri taşındı. İnşallah kalan konutları da en kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.

Ziyaretçi Potansiyelimizi Artırıyoruz

Yeşilgöz ve Ali Kayası’nda hayata geçirilen projelerden bahseden Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin en önemli turizm alanlarından Yeşilgöz’de çevre düzenleme uygulamalarımızı tamamladık, bölgeye ulaşım sağlayan yolumuzu yeniledik ve 2’nci etap çalışmalarımıza başladık. Bölgeye yeni bir yeme içme mekânı kazandırıyoruz. Burası için bir de slogan geliştirdik: Dünyanın gözü Kahramanmaraş’ta, o da Yeşilgöz’de. Diğer bir turizm alanımız olan Ali Kayası’nda da çalışmalarımız hızla sürüyor. Buraya ulaşım sağlayan 17 kilometrelik yolumuzu geçtiğimiz yıl yeniledik. Geçtiğimiz aylarda da cam teras projemizin temelini attık. Burası cam teras, yeme içme ve yürüyüş alanlarıyla şehrimizin en önemli turizm mekânları arasındaki yerini alacak. İkinci ve üçüncü etap çalışmalarıyla da Ali Kayası’nın cazibesini ve katma değerini daha da artıracağız. Dünyanın en güzel cam teraslarından birisi olacak.Turizm verilerinde bu yıl konaklama sayımızın 500 binin üzerine çıkmış olduğunu görüyoruz. Bu da bizim için çok önemli bir veri. İnşallah bu projelerimizle ziyaretçi potansiyelimizi kısa sürede 2, orta vadede 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz” cümlelerini kaydetti.

Binevler Caddesi Yenileme Projesi

Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde devam eden süreçlere ilişkin bilgiler aktaran Güngör, “Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizin altyapısının en az yüzde 70’inin yenilenmesi gerekiyordu. Bir belediye başkanı için en riskli durum yerleşik bir alanda hayata geçirilen altyapı çalışmalarıdır. Hem hayata geçirilirken büyük şikâyetler alıyorsunuz hem de üstü kapatıldığında görünmeyen yatırımlar.Şehrimizin en büyük cazibe alanlarından Binevler bölgesinde yağmursuyu kanalı neredeyse hiç yoktu. İçmesuyu ve kanalizasyonu da bir plan dâhilinde yapılmamıştı. Biz de bu bölgemizin alt ve üstyapısını bütünleşik bir plan dâhilinde yapmaya karar verdik ve çalışmalarımıza başladık. Gerçekten zor ve riskli bir karardı ancak şehrimizin geleceği için bunu yapmak zorundaydık. Bölgenin içmesuyu ve kanalizasyon hatlarını yeniledik ve yeni yağmursuyu hatları kazandırdık. Yeni yaya, yürüyüş ve bisiklet yolları inşa ettik. Dekoratif aydınlatma ve kent mobilyalarıyla bölgeye yeni bir görünüm kazandırdık. Orta refüjü daraltarak yolun genişliğini de muhafaza ettik. İnşallah Mart ayında da asfalt uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

En Ucuz Su Sağlayan 7’nci Büyükşehir

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 30 büyükşehir arasında en ucuz su sağlayan şehirlerden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımız su zengini olmasa da su konusunda ciddi potansiyele sahip bir şehir. Bu da bizim için gerçekten bir avantaj. Ancak altyapıdan kaynaklı kayıp oranımız çok fazla. Yani kaynaktan verdiğimiz suyun ancak yarısını musluktan akıtabiliyoruz. Tabi suyu arıtmanın da bir maliyeti var. Kaynaklardan aldığımız 1 metreküp suyu musluktan akıtabilmemiz için bizim maliyetimiz toplamda 11 TL. Ancak biz bu maliyetin tamamını hemşehrilerimizden almıyoruz. Hemşehrilerimizin daha uygun fiyattan su kullanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak biz sübvanse ediyoruz. 11 TL’ye mal ettiğimiz 1 metreküp suyu; Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda 6,40 TL, Afşin, Pazarcık, Türkoğlu ve Elbistan’da 5,12 TL, Andırın, Ekinözü, Göksun, Çağlayancerit ve Nurhak’ta 4,55 TL, beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde 3,27 TL, köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ise 1,71 TL’ye veriyoruz. 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde en ucuz su sağlayan 7’nci şehiriz. Faturalamada doğru ölçüm ve kayıp kaçak kontrolü için abonelerimizin TSE standartlarına uygun su sayaçlarını kullanması, 10 yıl ve üzeri sayaçların da değiştirilmesi gerekiyor. KASKİ ekiplerimiz de bu şartlara göre bazı abonelerimizin sayaçlarını değiştirdi. Yeni sayaçların ücretleri de taksitler halinde abonelere yansıtıldı. Hurda sayaçlar ise MKE’ye gönderiliyor” dedi.

Kahramanmaraş Modeli

Toplu taşımada Kahramanmaraş Modeli’ni anlatan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak toplamda 441 araçla şehrimizde toplu ulaşım hizmeti veriyoruz. Bunların 401’i özel halk otobüsü, 40 tanesi de belediye otobüsü. Günde ortalama 140 bin yolcu taşıyoruz. Araç filomuzu ve ulaşım kalitemizi de geliştirmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin toplu ulaşımdan daha uygun fiyatlarla faydalanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak özel halk otobüsü esnafımıza çok büyük maddi desteklerde bulunuyoruz. Kahramanmaraş modeli adını verdiğimiz bu model gerçekten de Türkiye’ye örnek oldu. Özel halk otobüsü esnafımıza desteğimizi bu yıl toplamda 150 Milyon TL’ye çıkardık. Eğer biz bu sübvansiyonları sağlamamış olsak hemşehrilerimiz toplu taşımadan mevcut fiyatların çok daha üzerinde bir şekilde yararlanmış olacaktı” ifadelerini kullandı.

Şehrin Ulaşım Ağı Güçlendiriliyor

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için hayata geçirilen projelerden bahseden Başkan Hayrettin Güngör, “Kuzey Çevre Yolu şehrimiz için son derece önemli bir arter. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile burayı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devrettik. Kuzey Çevre Yolumuzu Karayolları yapacak. Projenin programa alınması için teklif süreci başladı. İnşallah önümüzdeki süreçte Karayolları çalışmalara başlayacak.Şehrimizin yeni yerleşim alanlarından Önsen bölgesine ulaşım sağlayan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nı da tamamlayarak trafiğe açtık. Toplamda 210 metre uzunluğundaki köprüyü ve 5 kilometrelik bulvarı kapsayan bir proje. Karayolları standardında bir köprü ve yol. Maliyeti itibariyle Büyükşehir Belediyemiz için çok büyük bir yatırım. Güney Bağlantı Yolu da şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirecek çok önemli bir proje. 55 metre genişliğe sahip bu bağlantı yolumuzun da maliyeti 30 Milyon TL. İlk etapta Ağcalı Kavşağı’nı Adana Yolu’na bağladık. Projemizin ikinci etabında ise Adana Yolu’ndan Havaalanı Kavşağı’na doğrudan bağlantı sağlayacağız” cümlelerini kaydetti.

Stadyumların Dönüşümü

Başkan Güngör, “Bilindiği üzere şehrimizde 2 tane stadyumumuz var ve ikisi de standartları karşılamadığı için profesyonel müsabaka oynanamıyordu. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız ile iş birliği içerisinde 12 Şubat ve Hanefi Mahçiçek Stadyumlarının bulunduğu alanlarda bir dönüşüm projesi başlattık. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alana içerisinde stadyum, antrenman sahaları, tam olimpik yüzme havuzu ve sosyal donatı alanları bulunan bir spor kompleksi kazandıracağız. Yakın zamanda stadyum ve tam olimpik yüzme havuzunun ihalesini gerçekleştireceğiz. 12 Şubat Stadyumu’nun bulunduğu alana da kongre merkezi ile şehir ve kurtuluş müzesi inşa edeceğiz” diye konuştu.

3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde de bahseden Başkan Güngör, “Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ımıza yakışır kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğimizin bu yıl 3’üncüsü gerçekleştireceğiz. 23 – 25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Şiir ve Edebiyat Günleri’nde ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden birçok yazar ve şair edebiyatseverlerle buluşacak. Çeşitli konserler, şiir gecesi etkinlikleri düzenleyeceğiz. Şiir, Roman, Düşünce, Dergi, Öykü, Çocuk Edebiyatı ve Jüri Özel Ödülü olmak üzere toplamda 7 dalda ödüller de sahiplerini bulacak. Tüm hemşehrilerimizi 3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğimize bekliyoruz” dedi.