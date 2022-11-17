Başkan Güngör ‘Çiftçilerimize desteğimiz 200 milyon tl’yi aştı’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 8’incisi düzenlenen Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) düzenlenen fuarın açılış programında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, protokol üyeleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, STK ve sektör temsilcileri ile vatandaşlar da yer aldı.

Kendine Yetebilen Şehirler

Açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızda birçok alanda ulusal ve uluslararası düzeyde fuarlar düzenliyoruz. Bugün de tarım, gıda ve hayvancılık sektörümüzü yakından ilgilendiren fuarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz adına mutluluk duyuyoruz. Özellikle pandemi sürecinde kendine yetebilen şehirlerin önemine bir kez daha şahit olduk. Kahramanmaraş’ımızın yüzölçümünün yaklaşık 3’te 1’i tarım alanı. Topraklarımızın da çok verimli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bazı yörelerimizde yılda ikiden fazla ürün alma imkânımız oluyor. Şehrimizde yetişen ürünlerin lezzetlerinin de çok özel olduğunu biliyoruz. Örtü altı yetiştiriciliğinde de doğal üretimde olduğu gibi bir rayihaya ulaştığımıza şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

200 Milyon TL’nin Üzerinde Destek

Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere sağlanan desteklerden bahseden Başkan Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, bakanlıklarımız ve yerel yönetimler olarak bizler tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik çok ciddi çalışmalar hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde çiftçilerimize önemli desteklerde bulunuyoruz. Arazi ve mera yollarının iyileştirilmesi, sulama ve fide desteği noktasında ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak 3,5 yıllık süreçte çiftçilerimize ve üreticilerimize yönelik 200 Milyon TL’nin üzerinde yatırım hayata geçirdik. Şehrimiz ve çiftçilerimiz için son derece önemli olan 8. Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’mızın da hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ormanları ve Yeşil Alanları Artıracağız

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen ve planlanan yatırımlardan bahseden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, “Gün geçtikçe tarım sektörünün önemi daha da artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak şehirlerimizin ihtiyaçları noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kahramanmaraş özelinde de içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak için gayret ediyoruz. Bir yandan projelerimizin yapımı devam ederken bir yandan da hayata geçireceğimiz yeni projelerimizi hazırlıyoruz. Bu projelerle Kahramanmaraş’ın toprakları daha da verimli hale gelecek. İnşallah çiftçilerimiz de bu noktada çok daha rahat edecek ve üretimini artıracak. Orman varlığı da ülkemiz ve şehirlerimiz için çok önemli. Orman varlığı açısından Kahramanmaraş iyi bir noktada. İnşallah ormanları ve yeşil alanları da daha artıracağız” diye konuştu.

Verimliliği Artırmamız Gerekiyor

Açılışı gerçekleştirilen fuarın önemine değinen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Gün geçtikçe gıda ve tarımın önemi daha da artıyor. Topraklarımızın aynı kalmasına rağmen artan nüfus neticesinde verimliliği artırmamız gerekiyor. Düzenlenen fuarların bu noktada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın şehrimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ürünler Ziyaretçilerin Beğenisine Sunuluyor

Protokol konuşmalarının ardından kesilen kurdele ile fuarın açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet, fuar alanında kurulan stantları ziyaret ederek ürünler hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Çiftçi ve üreticilere yönelik yenilikçi ürünlerin tanıtıldığı, sektörel hizmet sağlayıcılarının yer aldığı fuarda çeşitli ürünler stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 8. Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, 20 Kasım Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.