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Başkan Güngör, “Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun”

Başkan Güngör, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, bu vatanı korumak için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör, “Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun”

Başkan Güngör, “Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun”

Başkan Güngör, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, bu vatanı korumak için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.

28 Ekim 2022 Cuma 16:34

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyetin 99. yıldönümünü tebrik eden Başkan Güngör, “Kahraman şehrimizde başlayan kurtuluş kıyamı, tüm Anadolu’ya sirayet etti. Avukat Mehmet Ali Bey’in kaleme aldığı Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi’ndeki ‘Korkma!’ telkiniyle harekete geçen kahraman ecdadımız tüm Anadolu’ya hatta tüm mazlum milletlere öncü oldu. 29 Ekim ise; zaferle nihayetlenen milli mücadelenin taçlandırıldığı en şanlı günlerden bir tanesidir” ifadelerine yer verdi.

Rahmet ve Minnetle Yâd Ediyorum

Başkan Güngör mesajını, “Kadim ecdadımız, ‘Ya İstiklal, Ya İzmihlal’ parolasıyla işgal altındaki vatan topraklarından düşmanı def etmek için çetin mücadeleler verdi. Kadim ecdadın torunları olarak bizlere emanet edilen bu mukaddes değeri korumalı ve ilelebet yaşatmalıyız. Bu vesileyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, bu vatanı korumak için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun!” cümleleriyle noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör“Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun”
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