Başkan Güngör: “Çünkü Kahramanmaraş’a sözümüz var”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada Başkan Hayrettin Güngör 2019’dan 2022’ye başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Hayrettin Güngör yaptığı konuşmada, “Biz göreve geldiğimizde mali yapımızı disipline ederek, ağırlıkla dağınık yerleşim alanlarına sahip olan Kahramanmaraş’ımızda öncelik olarak belirlediğimiz yol ve su ihtiyacını süratle karşılamaya çalıştık. Bir yandan da yerel kalkınma odaklı yaptığımız projelerle şehrimizin her türlü potansiyeline katma değer kazandırarak, sahip olduğumuz doğal, yerel, kültürel miraslarımızı markalaştırmak için eylem planları yaptık. Hamdolsun çalışmalarımızda ciddi bir mesafe kat ettik” diye konuştu.

Kahraman Şehrimizin Tarihini Koruyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör şehrin tarihi dokusuna dikkat çekerek, “Hamdolsun, Tarihi Kale’mizde çalışmaları tamamlayıp kurtuluşumuzun 100’üncü yılında burada yeniden Cuma Namazı kılmak nasip oldu. Burada bütüncül bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Acemli Camii ve Kale arasındaki tarihi alanda da dönüşüm gerçekleştireceğiz. Burada otopark sorunu var, bunu da çözmüş olacağız. Elbette bu çalışmalar Ulu Camii ve Kapalı Çarşı’mızı da kapsıyor. Kapalı Çarşı’mızda da hamdolsun cephemizi siluete yakışır bir hale getirdik. Kurtuluş destanı yazdığımız bu alanda bir Bayrak Yolu da hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Şehir Meydan Projesinde Geri Sayım Başladı

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Şehrimizin en merkezi alanında bulunan ve Özel İdare İş Merkezi ile Valiliği de kapsayan 40 dönümlük alan bu şehre yakışır şekilde düzenlenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın da tüm adanın dönüşümü yönünde kanaat bildirdiği bu proje, Kahramanmaraş’ımıza çok ciddi bir marka değeri yaratacak. Bu proje diğer binaların dönüşümü noktasında da bir kıvılcımı ateşleyecek. Özel İdare İş Merkezi, fonksiyonel olmaması, kent estetiğini bozması sebebiyle yıkılıyor. Dönüşümü için çok ciddi bir maliyet gerekiyordu, şimdi yaptığımız ihale sonucunda belediyemize 6,6 Milyon TL ek bir bütçe sağladık. Müteahhit hem yıkımı gerçekleştirecek hem de belediyemize 6.6 Milyon TL’lik gelir sağlayacak. Projemizde en az bin 500 araçlık bir otopark, yeni cazibe alanları, ticaret merkezleri, geleneksel el sanatlarımızın sergileneceği yeni alanlar yer alacak” ifadelerine yer verdi.

Düğümleri Çözecek Proje: Sarayaltı - Kanlıdere

Sarayaltı – Kanlıdere Bağlantı Yolu projesi kapsamında da sürece ilişkin detayları aktaran Güngör, “Trabzon Caddesi’nde ve şehir merkezindeki trafik yükünü azaltmak için Sarayaltı Bağlantı Yolu projemizde de kamulaştırma oranı yüzde 70’e yaklaştı. Burada köprümüzün ihalesini yapıyoruz, tarihi köprüyü de muhafaza ederek yayalaştırıyoruz. Yine aynı bölgede üç tarihi konağımız var. Bu konaklarımızın da kuruldan onayını aldık, projesi hazır. Buraların da restorasyonunu yapıyoruz. Bu konaklar Kahramanmaraş’ımızın en sembol mekanlarından olacak. Yeme içme mekanları, konaklama alanları ile birlikte bu alan cazibe merkezi haline gelecek. Şehir böyle büyür, böyle gelişir” diye konuştu.

Tekke Kentsel Dönüşümü Devam Ediyor

Başkan Güngör kentsel dönüşümdeki sürecin bilgisini de aktardı: “Toplamda 3 bin konutluk Tekke Kentsel Dönüşümü süreci devam ediyor. İlk etapta bin konutluk proje kapsamında, rezerv alanlarımızda Saçaklızade ve Kurtlar’da sosyal donatıları olan nitelikli konutlar, Mart ayında teslim edilmeye başlanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak 100 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Yerinde dönüşümlerle ilgili de bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerle burada yatay mimari ve yeşil ağırlıklı, sosyal donatıların olduğu konutlar kazandırmak konusunda projemizi netleştiriyoruz. Nerede anlaşılmışsa burada konutları süratle yapmış olacağız. Önümüzdeki hafta bakanlık ziyaretimiz olacak. İnşallah projemizi de netleştirmiş olacağız.”

Peşpeşe Dev Ulaşım Yatırımları

Güngör ulaşım yatırımlarıyla ilgili ise, “Kuzey Çevre Yolu’nun yapılmayan kısımlarının yapılması, yapılmış kısımlarının da iyileştirilmesi noktasında Cumhurbaşkanımız şehrimize teşrif ettiğinde arzımız oldu. Sağ olsunlar buranın da Karayolları’na devri noktasında talimat verdiler. Projeler hazırlanıyor ardından başlanacak. Güney Çevre Yolu için de çalışmalarımız sürüyor. İmran Kılıç Köprüsü ve Bağlantı Yolu da hızla devam ediyor, burada 4 kilometrelik yeni bir bağlantı yolumuz inşa ediliyor. 75 Milyon TL’lik bu yatırım da ulaşımımız için son derece önemli. Adana Yolu’na transit geçişler için 55 metre genişliğinde yeni bir bulvar inşa ediyoruz, bunun ikinci etabı da havalimanı kavşağına uzanacak. Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ve Altgeçit Projesi’ni de inşallah 2022 yılında bitirmiş olacağız” dedi.

Prestij Cadde Projesi Geliyor

Başkan Güngör önemli bir yatırımın da müjdesini vererek, “Binevler’den Üngüt’e kadar uzanan caddemiz bizim Prestij Caddemiz olacak. Burada altyapıyı baştan sona yenileyeceğiz. Bu alanda yeni bisiklet yolları, yürüyüş yolları kazandıracağız. Ayrıca yapacağımız bu proje raylı sisteme de uygun olacak. Yapacağımız proje Onikişubat ilçemizin marka değerini artıracak, Kahramanmaraş’ımıza çok yakışacak” diye konuşu.

Terminal ve Stadyumla İlgili Detayları Anlattı

Güngör, “Şehirlerarası Otobüs Terminali’mizde ciddi bir modernizasyon çalışması gerçekleştirdik. İnşallah burayı da bir ay içinde hizmete açmış olacağız. Şehir merkezimizdeki bir diğer yatırımımız ise Stadyum olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın 100 Milyon TL ilave destekleriyle, içinde tam olimpik yüzme havuzunun da yer alacağı 120 dönümlük alan üzerinde birçok spor dalına uygun bir spor kompleksi kazandırıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kılavuzlu Millet Bahçesi ve Modern Su Sporları Merkezi

Kılavuzlu mevkiinde devam eden iki önemli projeye de değinen Başkan Güngör, “Kılavuzlu Millet Bahçesi çalışmalarında sona gelindi. 70 Milyon TL’lik yatırımla 300 dönüm alan üzerine konumlanan projemiz Akdeniz Bölgesi’nin ise en büyük millet bahçesi olarak gösteriliyor. Kılavuzlu Barajı kenarında, yeşil alanları, yürüyüş yolları, kafe ve restoranları, halı saha, oyun ve spor alanları, amfi tiyatro ve göletiyle bu projemiz, şehrimize nefes aldıracak. Yine aynı bölgedeki Su Sporları Merkezi’nin de tahsisini aldık. Buraya inşallah yeni fonksiyonlar kazandırarak yüzer havuzuyla, birçok spor dalına uygun hale getireceğiz” diye ekledi.

Bacasız Sanayinin İddialı Şehri: Kahramanmaraş

Turizm yatırımlarıyla şehrin her potansiyelinin değerlendirildiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yedikuyular’daki yatırımlarımız orada bu sezonda 500 bin ziyaretçiyi ağırlamamızı sağlayacak. Yeşilgöz’de çok ciddi bir çalışma hayata geçirdik, katma değerini artırdık. Ali Kayası Cam Seyir Terası projemizde süreç ilerliyor, 17 kilometrelik yeni yolu açtık, orada da kısa süre içinde inşa çalışmalarına başlayacağız. Yavşan Yaylamızda, Ilıca’da ve Döngel’de hamdolsun ulaşım sorununu çözdük. Ilıca’daki belediye hamamının yerini modern bir termal tesis alacak. 5 yıldız konseptinde yeni bir otel kazandırmış olacağız. Yine Ekinözü Sağlık Turizm Tesisi’miz tamamlanmak üzere, burası da bölgeye bir katma değer sağlayacak. Bu çalışmalarımız Kahramanmaraş’ımızı turizmde önemli bir yere taşıyacak” bilgilerini aktardı.

UNESCO’ya Yürüyoruz

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda Edebiyat şehri olarak yer almak için önemli kültür ve sanat çalışmaları gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Güngör cümlelerini, “Kahramanmaraş’ımız şiir ve edebiyatın başkenti. Bu iddiamızı uluslararası arenaya taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nden, geleneksel hale getirdiğimiz Kültür Sanat Sezonları’na, Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması’ndan fuarlara kadar birçok çalışmayı hamdolsun gerçekleştirdik. Yitiksöz, Evelahir, Müşterek dergilerimizle birlikte yaklaşık 30 eserimizi şehir kitaplığımıza kazandırdık. Bu yıl yedek listeye adımızı yazdırdık, inşallah şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın bir üyesi olacak. Kahramanmaraş’ımız için 3 yılda 1 Milyar TL’lik yatırım yaptık. 2022 yılı için de 1 Milyar 250 Milyon TL’lik bir yatırım öngörüyoruz. Ben bu şehri çok seviyorum. Şehrimiz için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” şeklinde tamamladı. Başkan Güngör sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.