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Başkan Güngör; “El birliğiyle şehrimizi ayağa kaldıracağız”

6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü olan Pazarcık’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Hamdolsun ilçemizde depremzedelere yönelik çok büyük bir barınma alanı oluşturuldu. Burada hemşehrilerimizin ihtiyaçları yerine getiriliyor. Kalıcı konutların inşası da tüm hızıyla sürüyor. İnşallah bir yıl içerisinde de hemşehrilerimiz kalıcı konutlarına kavuşmuş olacak” dedi.

Başkan Güngör; “El birliğiyle şehrimizi ayağa kaldıracağız”

Başkan Güngör; “El birliğiyle şehrimizi ayağa kaldıracağız”

6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü olan Pazarcık’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Hamdolsun ilçemizde depremzedelere yönelik çok büyük bir barınma alanı oluşturuldu. Burada hemşehrilerimizin ihtiyaçları yerine getiriliyor. Kalıcı konutların inşası da tüm hızıyla sürüyor. İnşallah bir yıl içerisinde de hemşehrilerimiz kalıcı konutlarına kavuşmuş olacak” dedi.

16 Nisan 2023 Pazar 11:28

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat’ta yaşanan ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı program, ilçede kurulan geçici barınma merkezi ve esnaf çarşılarının ziyaretiyle başladı. Geçici barınma merkezlerinde depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten ve acılarını paylaşan Başkan Güngör, çarşılarda faaliyetlerini sürdüren esnaflarla da bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Kalıcı Konutlar Hızla Yükseliyor

Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyetin Pazarcık programı, ilçede temelleri atılan ve yapımı tüm hızıyla devam eden kalıcı konut alanlarının ziyaretiyle devam etti. Kalıcı konut alanlarında devam eden çalışmalara ilişkin son bilgileri alan Başkan Güngör, “Yükselen Anadolu'nun ilk temelleri Sayın Cumhurbaşkanımızın Ramazan-ı Şerif’in ilk günü şehrimizi ziyaretinde atılmıştı. Pazarcık ilçemizde de kalıcı konutlar hızla yükselmeye devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde de hemşehrilerimize kalıcı konutların teslimi gerçekleştirilecek” diye konuştu. Başkan Hayrettin Güngör, Pazarcık’ta son olarak AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Şehrimizi Tekrar Ayağa Kaldırıyoruz

Pazarcık programı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş, 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremin merkezi. Çok büyük yıkımlar meydana geldi, kayıplarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet millet el birliğiyle hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bugün de Pazarcık ilçemizde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunduk. Hamdolsun ilçemizde depremzedelere yönelik çok büyük bir barınma alanı oluşturuldu. Burada hemşehrilerimizin ihtiyaçları yerine getiriliyor. Kalıcı konutların inşası da tüm hızıyla sürüyor. İnşallah bir yıl içerisinde de hemşehrilerimiz kalıcı konutlarına kavuşmuş olacak. Şehrimizin her bir ilçesinde, her bir mahallesinde esnaflarımız için geçici çarşılar oluşturuyoruz. Esnafımız oluşturulan bu geçici iş yerlerinde ticari faaliyetlerini sürdürme imkânı buluyor. Geçici çarşılarımızın sayısını da sürekli artırıyoruz. Bu zor günleri de inşallah el birliğiyle atlatacağız. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

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