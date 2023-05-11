Başkan Güngör; “Elbistan’a 2,5 milyar tl’lik daha yatırım kazandıracağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Afşin ve Elbistan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, milletvekili adayları ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de yer aldığı Elbistan programı, 400 Milyon TL’lik yatırımla ilçeye kazandırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilen incelemelerle başladı. Başkan Güngör, tesise ilişkin Bakan Kirişci ve beraberindeki heyete bilgiler aktardı.

400 Milyon TL’lik Yatırım

Elbistan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilen incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, “AB’den sağlanan fon ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılan son derece önemli bir tesis. 400 Milyon TL’lik bir yatırım. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında hizmete alınan bu tesiste elde edilen atıkların burada biyogaza ve çevrimle elektriğe dönüştürülmesi ve bu elektriğin de tesisin ihtiyacı olan enerjinin yüzde 60 gibi önemli bir bölümünü karşılıyor olması çok değerli. Tesiste bakım işlemleri devam ediyor. Bakımların tamamlanmasının ardından tekrar hizmete alınacak. Atıksu artıma tesisinin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeni Projelerle Yola Devam

Bakan Kirişci ve Başkan Güngör, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin incelenmesinin ardından AK Parti Elbistan Seçim Koordinasyon Merkezi ve MHP Seçmen İletişim Merkezi’ni ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Burada vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Güngör, yaptığı konuşmada, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük afet sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımızla yaralarımızı hızla sarıyoruz. Daha iyi şehirler inşa etmek için gayret gösteriyoruz. Yaşadığımız coğrafyada her seçim olduğu gibi 14 Mayıs seçimleri de son derece önemli. İnşallah 14 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize en büyük desteği sağlayan şehir olacağız. 15 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye yeni ümitlerle, yeni projelerle yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’den Elbistan’a 700 Milyon TL’lik Yatırım

Ziyaret heyeti devamında ‘Elbistan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması’na katıldı. Muhtarlar, STK ve siyasi parti temsilcileri ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Güngör, “2019 yılından günümüze kadar Elbistan’ımızda çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. İlçemize 250 kilometre asfalt, 230 bin metrekare parke, 3 köprü ve 3 halı saha kazandırdık. Yaklaşık 400 Milyon TL’lik yatırımla inşa ettiğimiz İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de ilçemiz için son derece önemli bir proje. İlçemizin en az 100 yıllık içmesuyu sorununu çözüme kavuşturacak Akdere İsale Hattı projemiz de devam ediyor. İlçemizin içmesuyu altyapısını baştan sona yeniliyoruz. Çalışmalar başladı. Yaklaşık 320 kilometre içmesuyu hattı inşa ediyoruz. 270 Milyon TL’lik büyük bir yatırım. Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar ilçemize yaklaşık 700 Milyon TL değerinde bir yatırım kazandırdık. Planladığımız yatırım miktarı ise 2,5 Milyar TL civarında” cümlelerini kaydetti. Programda konuşan Bakan Kirişci de; son 21 yılda Türkiye’de hayata geçirilen yatırımlar, Elbistan’da hayata geçirilen ve planlanan projeler ve 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elbistan programı, depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretleriyle noktalandı.