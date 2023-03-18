Başkan Güngör; “En önemli güç kaynağımız yavrularımız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, incelemelerde bulunmak ve bir dizi toplantıya katılmak üzere şehre gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kılavuzlu Geçici Barınma Merkezi’nde çocuklar için oluşturulan eğitim çadırlarını ziyaret etti. Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın da yer aldığı ziyarette çocuklarla bir araya gelerek muhabbet eden Başkan Güngör, öğrencilere eğitim hayatlarında da başarılar diledi.

Yavrularımız İçin Gayret Ediyoruz

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İncelemelerde bulunmak üzere şehrimize gelen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer ile birlikte Kılavuzlu Geçici Barınma Merkezi’nde çocuklarımız için oluşturulan eğitim çadırlarını ziyaret ettik. Geleceğimizin teminatı yavrularımızla bir araya geldik. Geleceğe ışık tutan evlatlarımız, zor zamanların üstesinden gelebilmemiz için en önemli güç kaynağımız. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği olan yavrularımızın eğitimlerinin kesintisiz sürmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.