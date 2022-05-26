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Başkan Güngör, ‘Erişilebilirlikte Türkiye’ye örnek şehirlerdeniz’

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, TURGED Genel Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kahramanmaraş Şube Başkanı’nı makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Engelli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetlerle erişilebilirlik konusunda Türkiye’de örnek şehirlerden biriyiz” dedi.

Başkan Güngör, ‘Erişilebilirlikte Türkiye’ye örnek şehirlerdeniz’

Başkan Güngör, ‘Erişilebilirlikte Türkiye’ye örnek şehirlerdeniz’

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, TURGED Genel Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kahramanmaraş Şube Başkanı’nı makamında ağırlayan Başkan Güngör, “Engelli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetlerle erişilebilirlik konusunda Türkiye’de örnek şehirlerden biriyiz” dedi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 17:57
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Demir, Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Genel Başkanı Fatih Karadayı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak ile bir araya geldi. Kahramanmaraş’ta engellilere yönelik sağlanan desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden TURGED Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimizde engellilere yönelik pek çok destek sağlanıyor. Şehrimizde engellilerin erişebilirlik sorunu Hayrettin Güngör Başkanımızın destekleriyle ve gerçekleştirdiği projelerle son buldu diyebilirim. Hayrettin Güngör Başkanımız varsa engelli bireylerin yolu açık” dedi.

Turnuvaya Destek Teşekkürü

TURGED Başkanı Fatih Karadayı ise, “Öncelikle görme engellilerin mücadele edeceği Goalball turnuvasına ev sahipliği yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilecek turnuva dolayısıyla geldiğimiz Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün şehirde engellilere yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi sahibi olduk. Tüm TURGED adına görme engellilere sağladığı desteklerden dolayı Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Engelli Kardeşlerimizin Daima Yanındayız

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde 16 şehirden 200 görme engelli sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek Goalball Turnuvası için şehrimize gelen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Demir, TURGED Başkanı Fatih Karadayı, TURGED Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak’ı misafir ediyoruz. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi olarak böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte de bu ve benzeri organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetlerle erişilebilirlik konusunda Türkiye’de örnek şehirlerden biriyiz. Engelli kardeşlerimizin yanında olmayı daima sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 26.05.2022 18:58
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‘Erişilebilirlikte Türkiye’ye örnek şehirlerdeniz’Başkan Güngör
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