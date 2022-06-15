Başkan Güngör esnaflarla buluştu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Azerbaycan Bulvarı’nda esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin de yer aldığı ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “İl Başkanımız Fırat Görgel, Onikişubat İlçe Başkanımız Mücahit Kara, teşkilat mensuplarımız ve meclis üyelerimizle birlikte Azerbaycan Bulvarı’nda esnaflarımızı ziyaret ettik. Hamdolsun her zamanki gibi hemşehrilerimizin güler yüzü ve hüsnü kabulüyle karşılaştık. Esnaf kardeşlerimizle muhabbet ettik ve taleplerini dinledik. İnşallah taleplerini bir bir yerine getireceğiz. Güler yüzleri ve samimi muhabbetleri için tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Teveccühle Karşılanıyoruz

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve teşkilatımızla birlikte esnaflarımızla sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda bugün de Azerbaycan Bulvarı’nda esnaflarımızı ziyaret ettik. Hamdolsun esnaflarımız bizleri büyük bir teveccühle karşıladı. Her fırsatta toplumun tüm kesimlerinden hemşehrilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.