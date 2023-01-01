Başkan Güngör ev ziyaretleri gerçekleştirdi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye ve istişarelerde bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Hayrettin Güngör, eşi Leyla Güngör ile birlikte şehir merkezinde muhtelif mahallelerde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Gün boyunca birçok aileyi ziyaret eden Güngör, hane halkıyla muhabbet edip taleplerini dinlerken çocuklarla da yakından ilgilendi. Çeşitli hediyelerle çocukları sevindiren Başkan Güngör, nazik misafirperverlikleri için vatandaşlara teşekkür etti.

Tüm Hemşehrilerimize Teşekkür Ediyorum

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin farklı noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye ve istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Yılın son gününde de hemşehrilerimizi hanelerinde ziyaret ettik. Hamdolsun geride bıraktığımız senede sayısız hizmeti hemşehrilerimizle buluşturduk. 2023 yılında da aynı kararlılıkla yatırımlarımızı, projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Güler yüzü, samimi sohbetleri ve nazik misafirperverlikleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yeni yılın memleketimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve barış içinde geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.