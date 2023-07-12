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Başkan Güngör, Filistin Heyetini Misafir Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve Filistin Türk İş Adamları Derneği heyetini misafir etti.

Başkan Güngör, Filistin Heyetini Misafir Etti

Başkan Güngör, Filistin Heyetini Misafir Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve Filistin Türk İş Adamları Derneği heyetini misafir etti.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:46

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere şehre gelen Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ile Filistin Türk İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı MahmudSughayer, Genel Sekreter İssa Ramazanoğlu, Mali İşler Dairesi Başkanı JalalKehil ve Yönetim Kurulu Üyesi ZeyadDahliz’imakamında ağırladı.

Şehrin imar ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan yatırımların istişare edildiği ziyarette; şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve depremzedelerin yaralarının sarılması noktasında her zaman maddi ve manevi desteğe hazır olduklarını belirten Filistin heyeti, meydana gelen depremler ve can kayıpları dolayısıyla Başkan Hayrettin Güngör’e geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de nazik ziyaretleri ve destekleri için heyete teşekkür etti.

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Başkan GüngörFilistin Heyetini Misafir Etti
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