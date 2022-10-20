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Başkan Güngör, gaziler ve şehit aileleriyle buluştu!

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen Mevlid programına katılan Başkan Güngör, “Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğimizin bulunduğu alanda gerçekleştireceğimiz düzenleme çalışmalarına ilişkin süreçler devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak çok nezih bir mekânı gazilerimizin ve şehit ailelerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Başkan Güngör, gaziler ve şehit aileleriyle buluştu!

Başkan Güngör, gaziler ve şehit aileleriyle buluştu!

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen Mevlid programına katılan Başkan Güngör, “Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğimizin bulunduğu alanda gerçekleştireceğimiz düzenleme çalışmalarına ilişkin süreçler devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak çok nezih bir mekânı gazilerimizin ve şehit ailelerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

20 Ekim 2022 Perşembe 13:53

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen Mevlid programına katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, gaziler ve şehit yakınlarının katıldığı programda okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla şehitler yâd edildi. Programda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman görevi Mehmet Ali Küpeli’ye devretti.

Gazilerimiz ve Şehit Ailelerimizin Yanındayız

Yeni görevinde Mehmet Ali Küpeli’ye muvaffakiyetler dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Uzun yıllardır büyük bir özveriyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı görevini yürüten Yunus kardeşimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisinin de ifade ettiği gibi bu bir bayrak yarışı. Mehmet Ali Küpeli kardeşimize bayrağı devretti. Kendisine başarılar diliyorum. Bizler de her zaman gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Devletimiz ve milletimizle birlikte onları yalnız bırakmıyoruz” ifadelerini kaydetti.

“Çok Nezih Bir Mekânı Buraya Kazandıracağız”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği’nin bulunduğu alanda hayata geçirilecek projenin süreçlerine ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğimizin bulunduğu alanda gerçekleştireceğimiz düzenleme çalışmalarına ilişkin süreçler devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğümüz ile koordineli şekilde ilerliyoruz. Projemiz hazır, ihale süreçlerimiz devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak çok nezih bir mekânı gazilerimizin ve şehit ailelerimizin hizmetine sunacağız. İnşallah yeni mekânımızda da hep bir arada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Başkan GüngörGaziler Ve şehit Aileleriyle Buluştu!
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