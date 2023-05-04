Başkan Güngör; ‘Geçici iş yerlerinin sayısını artırıyoruz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’ne muhasebeci ve mali müşavirler için oluşturulan geçici iş yerlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın’ın da yer aldığı alan ziyaretinde Başkan Güngör, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Alan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngör, “Yaşadığımız büyük afet sorası Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, kurum ve kuruluşlarımızla büyük bir koordinasyonla yaralarımızı hızla sarmaya devam ediyoruz. Hamdolsun bu noktada büyük aşama kat ettik. Bir yandan geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürerken bir yandan da kalıcı konutlar hızla yükseliyor. Köy evlerimizin de teslimine başlandı” dedi.

2 Bin 600 Geçici Çarşı

Şehir genelinde geçici çarşıların kurulumunun sürdüğünü belirten Başkan Güngör, “İş dünyamızın ayağa kaldırılması için geçici çarşılar oluşturuyoruz. İl genelinde toplamda 2 bin 600 geçici çarşı planlandı. Bunların büyük bir çoğunluğu tamamlanarak hizmete alındı. Sektörler itibariyle de ciddi bir çalışma yapılıyor. Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde oluşturduğumuz Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi tarafından bu süreçler koordine ediliyor. Bugün de muhasebeci ve mali müşavirlerimiz için oluşturulan geçici iş yerlerinde incelemelerde bulunduk. Muhasebeci ve mali müşavirlerimiz için 150 adet konteyner iş yeri oluşturuluyor. Bölgede alt ve üstyapı çalışmalarımız son aşamaya geldi. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla gerçekleştirilecek kura çekimi sonucu iş yerleri teslim edilecek. Kalıcı iş yerleri inşa edilene kadar muhasebeci ve mali müşavirlerimiz burada faaliyetlerini sürdürecek” cümlelerini kaydetti.

Oda Başkanından Hayrettin Güngör’e Teşekkür

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın, “Şehir merkezimizde 264, il genelinde de toplamda 379 meslektaşımızın bürosu yıkıldı veya ağır hasarlı. Meslek mensuplarımız için 150 adet konteynerin tahsisi yapıldı. Büyükşehir Belediyemiz tarafından da iş yerlerimizin altyapısı hazırlanıyor. Büyük gayret ve özverileri için şahsım ve meslektaşlarım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum” dedi.