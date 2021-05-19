Başkan Güngör: Geleceği Gençlerimizle İnşa Edeceğiz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, “Gençler sadece geleceğimiz değil aynı zamanda bugünümüzdür. Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğimizi gençlerimizle inşa etmeyi hedefliyoruz. Onların heyecanını, enerjilerini ve gayretlerini bütün çalışmalarımıza katmayı çok önemsiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yayımlamış olduğu mesajında, “Sevgili Gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi nedeniyle, Gençlik Haftası’nda zorunlu olarak bir araya gelemiyoruz. En kısa zamanda sizlerle bir arada olmayı ümit ediyorum. Kahramanmaraş hem ruhen hem de bedenen genç, dinamik ve fedakâr bir şehir. Bu kadar güzel özelliği dünyanın başka hiçbir ülkesinde bulamazsınız. Sizler sadece bizim geleceğimiz değil aynı zamanda bugünümüzsünüz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak, geleceğimizi sizlerle birlikte inşa etmeyi, sizlerin heyecanınızı, enerjinizi ve gayretinizi bütün çalışmalarımıza katmayı çok önemsiyoruz. Bu çerçevede Kahramanmaraş Akademiyi, Kahramanmaraş Tiyatro Okulunu başlattık. İçinde çok sayıda sosyal, sanatsal ve dijital içeriklerin olacağı Gençlik Merkezi ve Sanat Merkezimizi de normalleşme başlar başlamaz hizmetinize sunuyoruz. Yine sizler için çok sayıda projemizin olduğunu buradan müjdelemek isterim. Bu vesileyle; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyor, hepinize sağlık ve başarı diliyorum” ifadelerine yer verdi.