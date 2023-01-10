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Başkan Güngör Gençlerle Derbiyi İzledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şairler Tepesi’nde Gençlik Meclisi üyeleriyle birlikte Fenerbahçe – Galatasaray derbisini izledi.

Başkan Güngör Gençlerle Derbiyi İzledi

Başkan Güngör Gençlerle Derbiyi İzledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şairler Tepesi’nde Gençlik Meclisi üyeleriyle birlikte Fenerbahçe – Galatasaray derbisini izledi.

10 Ocak 2023 Salı 08:53

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şairler Tepesi’nde gençlerle buluştu. Sosyal medya üzerinden gençlerden gelen maç davetini kırmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı takip etti. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin de katılım sağladığı programda gençler derbi heyecanını Başkan Güngör’le birlikte yaşadı. Programın sonunda gençler, gerçekleştirilen organizasyon için Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Gençlerle Bir Aradayız

Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gençlerimizin daveti üzerine Şairler Tepesi’nde hep birlikte derbiyi izledik. Gerçekten çok güzel bir akşamdı. Bu vesileyle bizim de uzun bir süre sonra derbi izleme fırsatımız oldu. Çok güzel bir müsabakaydı. Her iki takımımızı da tebrik ediyorum. Şairler Tepesi’ni ilk defa gören gençlerimiz vardı. Onlar da bu mekânı çok beğendiklerini ifade ettiler. Bugün bizlerle birlikte olan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör Gençlerle Derbiyi İzledi
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