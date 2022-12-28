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Başkan Güngör: “Gençlik Faaliyetlerimiz Artarak Devam Ediyor”

TÜGVA İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programa katılan Başkan Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemsediğimiz gençlerimize yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu noktada bir de Gençlik Meclisi oluşturduk. Gençlik Meclisimiz, gençlerimizle aramızda bir köprü vazifesi görüyor” dedi.

Başkan Güngör: “Gençlik Faaliyetlerimiz Artarak Devam Ediyor”

Başkan Güngör: “Gençlik Faaliyetlerimiz Artarak Devam Ediyor”

TÜGVA İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programa katılan Başkan Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemsediğimiz gençlerimize yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu noktada bir de Gençlik Meclisi oluşturduk. Gençlik Meclisimiz, gençlerimizle aramızda bir köprü vazifesi görüyor” dedi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 17:23

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Kalbin Reçetesi’ konulu söyleşi etkinliğine katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Hafız Op. Dr. Salih Selman’ın katılımıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle devam eden programda; AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ile çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Karşımda Şahapları Görüyorum

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Karşımda Şahap’ları görüyorum. Kısakürekzade Avukat Mehmet Ali Bey’in oğlu olan Şahap, kurtuluş mücadelemizin sembol isimlerinden birisidir. Şahap, babasının yazdığı Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi’ni sabah namazı saatlerinde Ulu Cami civarına asan kahraman gencimizdir. Bu aziz toprakları bizlere vatan kılmak için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun” dedi.

En Aktif Gençlik Meclisi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi hakkında bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemsediğimiz gençlerimize yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu noktada bir de Gençlik Meclisi oluşturduk. Gençlik Meclisimiz, gençlerimizle aramızda bir köprü vazifesi görüyor ve gençlerimizin taleplerini ve fikirlerini bizlere iletiyor. Bizler de bu doğrultuda etkinliklerimize yön veriyoruz. Bu noktada Türkiye’nin en aktif Gençlik Meclislerinden birisi olduğunu da ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Standardı Yüksek Sosyal Alanlar

Gençlere yönelik hayata geçirilen projelere değinen Güngör, “Gençlerimize yönelik çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetler de gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş Akademi ve Diriliş Sanat Merkezi açıldığı günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Gerçekten bu da bizler açısından son derece mutluluk verici. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, gençlerimizin en yoğun kullandığı mekânlardan bir tanesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızla yaptığımız iş birliğiyle bu alana yeni nesil bir kütüphane kazandırıyoruz. Proje aşamasında sona gelindi. Sosyalleşme alanları, kütüphane ve sosyal donatıları ile birlikte her yaştan hemşehrimizin gelerek vakit geçirebileceği çok nezih bir mekân olacak.Üniversitemiz ile yaptığımız protokol çerçevesinde Bahçelievler Kampüsü’nü Avşar Kampüsü’ne taşıyacağız. Bahçelievler Kampüsü’nün bulunduğu alanı da Milli İrade Meydanı ile bütünleştirerek gençlerimize yönelik standardı yüksek bir sosyal alan oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör: “Gençlik Faaliyetlerimiz Artarak Devam Ediyor”
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