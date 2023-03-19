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Başkan Güngör, Göksun’da Depremzedeleri Ziyaret Etti

Göksun’un Ericek ve Çardak mahallelerini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Hemşehrilerimizin metaneti ve dirayetli duruşu bizlere güç verdi. Bu birlik ve beraberlik bizim en büyük gücümüz” dedi.

Başkan Güngör, Göksun’da Depremzedeleri Ziyaret Etti

Başkan Güngör, Göksun’da Depremzedeleri Ziyaret Etti

Göksun’un Ericek ve Çardak mahallelerini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Hemşehrilerimizin metaneti ve dirayetli duruşu bizlere güç verdi. Bu birlik ve beraberlik bizim en büyük gücümüz” dedi.

19 Mart 2023 Pazar 14:24

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiği geçici barınma alanları ziyaretinde de depremzedelerle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Göksun ilçesinde Ericek ve Çardak mahallelerini ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, bölgede vatandaşlarla da bir araya gelerek muhabbet etti, talep ve isteklerini dinledi. Depremzedeleri çadırlarında ziyaret eden Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Birliğimiz Daim Olsun

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde depremzedelerimizi ziyaret etmeye, talep ve ihtiyaçlarını dinlemeye, çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bugün de Göksun ilçemizde Ericek ve Çardak mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hemşehrilerimizin metaneti ve dirayetli duruşu bizlere güç verdi. Bu birlik ve beraberlik bizim en büyük gücümüz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah el birliğiyle şehrimizi tekrar ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

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Başkan GüngörGöksun’da Depremzedeleri Ziyaret Etti
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