Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif Şen’in Mevlidine Katıldı
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif...
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi Bekliyor
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi...
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an Bizlere Şefaat Edecek”
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an...
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla Yeniliyor
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla...

Başkan Güngör Göksun’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun’un sevilen eşraflarından Hayri Güzel’in cenaze töreninin ardından ilçe semt pazarını ziyaret etti.

Başkan Güngör Göksun’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Güngör Göksun’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun’un sevilen eşraflarından Hayri Güzel’in cenaze töreninin ardından ilçe semt pazarını ziyaret etti.

01 Şubat 2023 Çarşamba 10:10

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun’un sevilen eşraflarından Hayri Güzel’in cenaze törenine katıldı. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Göksun Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Hayri Güzel, toprağa verildi. Cenaze töreninde Güzel ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Göksunlu hemşehrimiz, Hayri Güzel ağabeyimizi dualarla Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr – ı cemil diliyorum” dedi.

Hüsnü Kabul Gördük

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, cenaze töreni sonrası ilçe semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Güngör, esnafa da hayırlı işler temennisinde bulundu. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Cenaze töreni sonrası Göksun’da pazar yerini ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik, sohbet ettik. Esnaf kardeşlerimize hayırlı işler temennisinde bulunduk. Hava soğuktu ancak Göksunlu hemşehrilerimizin güler yüzü ve samimi sohbeti içimizi ısıttı. Her zamanki gibi büyük bir hüsnü kabul gördük. Bizlere gönüllerini açan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KMTSO 3. Olağan meclis toplantısı yapıldı
KMTSO 3. Olağan meclis toplantısı yapıldı
Rektör Bakan’dan Karacasu kampüsünde inceleme!
Rektör Bakan’dan Karacasu kampüsünde inceleme!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Kahramanmaraş’a 25 milyon’luk yeni turizm yatırımı!
Kahramanmaraş’a 25 milyon’luk yeni turizm yatırımı!
Ak Kadınlar Mutfak Müzesi ve Dulkadiroğlu Konağı’nı Ziyaret Etti
Ak Kadınlar Mutfak Müzesi ve Dulkadiroğlu Konağı’nı Ziyaret Etti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber