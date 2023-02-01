Başkan Güngör Göksun’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun’un sevilen eşraflarından Hayri Güzel’in cenaze törenine katıldı. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Göksun Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Hayri Güzel, toprağa verildi. Cenaze töreninde Güzel ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Göksunlu hemşehrimiz, Hayri Güzel ağabeyimizi dualarla Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr – ı cemil diliyorum” dedi.

Hüsnü Kabul Gördük

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, cenaze töreni sonrası ilçe semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Güngör, esnafa da hayırlı işler temennisinde bulundu. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Cenaze töreni sonrası Göksun’da pazar yerini ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik, sohbet ettik. Esnaf kardeşlerimize hayırlı işler temennisinde bulunduk. Hava soğuktu ancak Göksunlu hemşehrilerimizin güler yüzü ve samimi sohbeti içimizi ısıttı. Her zamanki gibi büyük bir hüsnü kabul gördük. Bizlere gönüllerini açan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.