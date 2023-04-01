Başkan Güngör, Göksun’da Gönül Sofralarına Misafir Oldu

Her gün şehrin farklı bir noktasında iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan’ın 9’uncu gününde 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile Göksun’da düzenlenen iftar programına katıldı. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın da yer aldığı programda Başkan Hayrettin Güngör, Göksunlularla birlikte iftar yaptı. Başkan Hayrettin Güngör, birlik ve beraberliğe vesile olan iftar sofralarını tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Vatandaşların Ramazan ayını da tebrik eden Güngör, “Ramazan-ı Şerif’in bereketinden hep birlikte faydalanmak için her gün iftarımızı hemşehrilerimizle birlikte yapıyoruz. Bugün de orucumuzu Göksunluhemşehrilerimizle birlikte açtık. Rabbim oruçlarımızı kabul, muhabbetimizi ve huzurumuzu daim, sofralarımızı bereketli eylesin” dedi.