Başkan Güngör: “Güneşli Kocabaş Sitesi, TOKİ tarafından yerinde yapılacak”

6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar hızla devam ederken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Güneşli Kocabaş Sitesi’nin TOKİ tarafından yeniden yerinde inşa edileceğini açıkladı.

Başkan Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca Doğukent ve Güneşevler’in ardından Güneşli Kocabaş Sitesi de ‘Doğukent Projesi’ne dâhil edilmiş olup TOKİ tarafından yerinde yapılacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi. Başkan Hayrettin Güngör’ün açıklaması hak sahipleri tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.