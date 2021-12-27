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Başkan Güngör, ‘Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız’
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Başkan Güngör, ‘Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız’

Onikişubat ilçesine bağlı Başkonuş bölgesinde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Her fırsat bulduğumuzda hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla buluşmaya çalışıyoruz. Onların taleplerini alıyoruz, hasbihal ediyoruz. Onların güler yüzü, hüsnü kabulü bizlere güç veriyor. Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Başkan Güngör, ‘Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız’

Başkan Güngör, ‘Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız’

Onikişubat ilçesine bağlı Başkonuş bölgesinde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Her fırsat bulduğumuzda hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla buluşmaya çalışıyoruz. Onların taleplerini alıyoruz, hasbihal ediyoruz. Onların güler yüzü, hüsnü kabulü bizlere güç veriyor. Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 18:30
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesinin Başkonuş bölgesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Civar mahallelerden Rahmacılar, Kısıklı, Yolyanı, Kerimli, Saygılı ve Döngele’de düzenlenen programlarda; belediye ve gençlik meclisi üyeleriyle mahalle muhtarları yer aldı.

Ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Başkonuş ve civarı mahallelerimizde muhtarlarımızla bir araya geldik. Andırın’a uzanan bu coğrafyanın kendine özgü çok güzel bir havası, suyu ve bitki örtüsü var. Özellikle yayla turizmi açısından son derece kıymetli bir yer. Burada birçok talebi yerine getirdik, yeni talepleri aldık. Kahramanmaraş'ın kırsal alanında yol ve su noktasında yüzde yüze yaklaştık. Bundan sonra diğer hizmet alanlarına daha fazla ağırlık vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza güler yüzleri ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Taleplerinin bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından alındığına değinen muhtarlar ise ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti.

Birlik Mesajı Verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün sonraki durağı ise Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği tarafından düzenlenen Buluşma Gecesi etkinliği oldu. Etkinlikte konuşan Başkan Güngör, “Ben Kafkas kültürüyle iç içe büyüdüm. Çok değerli kardeşlerim, arkadaşlarım oldu. Bugün de birlik olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş olarak birçok kültüre sahip ev sahipliği yapan bir şehir. Hemşehrilerimizin de kendi kültürlerini yaşaması ve yaşatmasını, bunu gelecek nesillere aktarmasını çok önemli görüyorum. Fındık’ta Çerkes Sürgünü Anıtı’nı da bu sebeple açtık. Göksun’da inşa ettiğimiz Arslanbey Millet Konağı ve Bahçesi’nin ardından Milli Mücadele’mizin kahramanlarından Kafkas kökenli Arslan Bey’in konağını da restore ediyoruz. Rabbim birliğimizi daim etsin” diye konuştu.

Son Güncelleme: 27.12.2021 20:23
Anahtar Kelimeler:
‘Hemşehrilerimizin Her Zaman Yanındayız’Başkan Güngör
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