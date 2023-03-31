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Başkan Güngör, iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hayrat Derneği’ni aşevinde vatandaşlarla iftar yaptı.

Başkan Güngör, iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor

Başkan Güngör, iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hayrat Derneği’ni aşevinde vatandaşlarla iftar yaptı.

31 Mart 2023 Cuma 14:42

Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşamak için her gün farklı noktalarda iftarda vatandaşlarla bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu bahçesine oluşturulan alanda vatandaşlarla iftar yaptı. Ramazan’ın yedinci gününde de orucunu vatandaşlarla birlikte açan Başkan Güngör, birlik ve beraberliğe vesile olan iftar sofralarını tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Vatandaşların Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Güngör, “Ramazan-ı Şerif’in bereket ve birlik ikliminde bizi yalnız bırakmayan tüm STK’larımıza teşekkür ediyoruz. Bu akşamki iftarımızı Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki Hayrat İnsani Yardım Derneği çadırlarında hemşehrilerimizle yaptık. Hemşehrilerimizle sohbet ettik, taleplerini dinledik. Birlik ve beraberliğimiz daim, oruçlarımız kabul olsun inşallah” dedi.

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