Başkan Güngör İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu

Ramazan ayında her gün şehrin farklı bir noktasında iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ileDulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ndeki Beyoğlu Belediyesi’nin iftar çadırında vatandaşlarla birlikte oruç açtı. İftar sofralarını tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen ve Ramazan aylarını tebrik eden Başkan Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayımız Sayın Vahit Kirişci ile Egemenlik Mahallemizde Beyoğlu Belediyemiz tarafından kurulan iftar çadırında hemşehrilerimizle bir araya geldik, orucumuzu açtık. Rabbim ömrümüzün her anında iftar sofralarımızdaki muhabbet ve birliğimizi nasip eylesin” dedi.