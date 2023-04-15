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Başkan Güngör İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Egemenlik Mahallesi’nde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yapan Başkan Güngör, “Rabbim ömrümüzün her anında iftar sofralarımızdaki muhabbet ve birliğimizi nasip eylesin” dedi.

Başkan Güngör İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Güngör İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Egemenlik Mahallesi’nde kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yapan Başkan Güngör, “Rabbim ömrümüzün her anında iftar sofralarımızdaki muhabbet ve birliğimizi nasip eylesin” dedi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 12:51

Ramazan ayında her gün şehrin farklı bir noktasında iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ileDulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ndeki Beyoğlu Belediyesi’nin iftar çadırında vatandaşlarla birlikte oruç açtı. İftar sofralarını tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen ve Ramazan aylarını tebrik eden Başkan Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayımız Sayın Vahit Kirişci ile Egemenlik Mahallemizde Beyoğlu Belediyemiz tarafından kurulan iftar çadırında hemşehrilerimizle bir araya geldik, orucumuzu açtık. Rabbim ömrümüzün her anında iftar sofralarımızdaki muhabbet ve birliğimizi nasip eylesin” dedi.

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Başkan Güngör Iftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu
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