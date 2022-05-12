Başkan Güngör İl Başkanları Toplantısı’nda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İl Başkanımız Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanımız Gül Çitil Okur ve Gençlik Kolları Başkanımız Feyzullah Eren Aşçı ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle partimizin genel merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldık. Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.