Başkan Güngör, İl Emniyet Müdürü Gökduman’ı Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Kararı ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanan Nurettin Gökduman’ı misafir etti.

Gökduman’a görevinde muvaffakiyetler dileyen Başkan Güngör, “Rize’den Kahramanmaraş’ımıza atanan İl Emniyet Müdürümüz Sayın Nurettin Gökduman misafirimiz oldu.

Sayın Gökduman’a ziyaretleri için teşekkür ediyor, vazifelerinde muvaffakiyetler diliyorum. Kahramanmaraş’ımız için yüksek bir koordinasyonla çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.