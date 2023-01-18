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Başkan Güngör, ‘İlçe yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz’

Onikişubat’ta görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Daha yaşanabilir Kahramanmaraş için milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilatımız, muhtarlarımız ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Güngör, ‘İlçe yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz’

Başkan Güngör, ‘İlçe yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz’

Onikişubat’ta görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Güngör, “Daha yaşanabilir Kahramanmaraş için milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilatımız, muhtarlarımız ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

18 Ocak 2023 Çarşamba 14:44

Muhtarlarla sık sık bir araya gelen, taleplerini dinleyen ve mahallelerde hayata geçirilecek yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Onikişubat Saçaklızade, Gayberli, Hacı Bayram Veli, Barbaros ve Şazibey mahalle muhtarları ile mahalle sakinlerini makamında ağırladı. Mahallelerin ihtiyaçlarının ve planlanan yatırımların görüşüldüğü ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Onikişubat ilçemizde görev yapan muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Mahallelerimizin ihtiyaçları ve planlanan yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunduk. Ziyaretleri için muhtarlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Şehrimizin Katma Değerini Artırıyoruz

Şehir genelinde yatırımların artarak devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İlçelerimizin ve mahallelerimizin katma değerini artıracak yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarının tespiti noktasında da muhtarlarımızla ve hemşehrilerimizle sık sık istişarelerde bulunuyoruz.Yatırımlarımızı istişareler neticesinde şekillendiriyoruz. Tüm ilçelerimizde ve yerleşim yerlerimizde olduğu gibi Onikişubat ilçemizde de ulaşımdan altyapıya, üstyapıdan turizme, eğitime ve sosyal yardımlara tüm alanlarda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Daha yaşanabilir Kahramanmaraş için milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilatımız, muhtarlarımız ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör‘İlçe Yatırımlarımızı Artırarak Sürdürüyoruz’
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