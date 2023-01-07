Başkan Güngör, İlk Evim İlk İş Yerim Kura Çekimi Törenine Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi kapsamında Kahramanmaraş’a inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için düzenlenen kura çekimi törenine katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, TOKİ yöneticileri ve vatandaşlar da yer aldı.

Bu Bir Başlangıç

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kura çekimi töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında şehrimize kazandırılacak olan konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için düzenlenen kura çekimi için bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok güzel bir proje başlatıldı. Hemşehrilerimiz İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle ev ve iş yeri sahibi olabilecek. Proje kapsamında şehrimize de 3 bin 101 konut inşa edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha büyük projelerin hayata geçirileceğine hiçbir şüphemiz yok. Hem hükümetimiz hem de yerel yönetimler olarak bizler konut konusunda çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kura çekimizin hayırlı olmasını diliyor, tüm hak sahiplerimizi tebrik ediyorum” cümlelerini kaydetti.

Protokol Üyeleri Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kura Çekti

Kura çekim töreninde konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında hak sahibi olacak vatandaşlara evlerinin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler için yapılacak olan konutların kuralarını çekti.