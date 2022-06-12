Başkan Güngör, İstanbul Milletvekili Kaya’yı Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Tarihi Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak için şehre gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Nihat Çiftçi’yi makamında ağırladı.
AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri’nin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, misafirlere Maraş’ın Millî Mücadelesi ve İstiklal Madalyası hakkında bilgiler de aktardı.