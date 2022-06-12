Başkan Güngör, İstanbul Milletvekili Kaya’yı Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na katılmak için şehre gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Nihat Çiftçi ile bir araya geldi.