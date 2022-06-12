Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Başkan Okay’dan Türk Kızılayı’nın Kuruluş...
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Gençlik Meclisi’nden Açık Hava Sineması
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo Olarak Atandı
Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo...
Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
Büyükşehir’den Sıra Gecesi Etkinliği
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu günü
Tatlı ve Karataş ailesinin mutlu...

Başkan Güngör, İstanbul Milletvekili Kaya’yı Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na katılmak için şehre gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Nihat Çiftçi ile bir araya geldi.

Başkan Güngör, İstanbul Milletvekili Kaya’yı Ağırladı

Başkan Güngör, İstanbul Milletvekili Kaya’yı Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na katılmak için şehre gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Nihat Çiftçi ile bir araya geldi.

12 Haziran 2022 Pazar 11:53
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Tarihi Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak için şehre gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Nihat Çiftçi’yi makamında ağırladı.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri’nin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, misafirlere Maraş’ın Millî Mücadelesi ve İstiklal Madalyası hakkında bilgiler de aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngörİstanbul Milletvekili Kaya’yı Ağırladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ’den aranıyordu Elbistan’da yakalandı
FETÖ’den aranıyordu Elbistan’da yakalandı
Kahramanmaraş’ta ‘Firik’ Yeme Yarışmasında Galip Çıkmadı
Kahramanmaraş’ta ‘Firik’ Yeme Yarışmasında Galip Çıkmadı
Tarihi Kentler Birliği Üyeleri Kahramanmaraş’ı Çok Beğendiler
Tarihi Kentler Birliği Üyeleri Kahramanmaraş’ı Çok Beğendiler
Kahramanmaraş Karacaoğlan Kitap Analiz Günleri
Kahramanmaraş Karacaoğlan Kitap Analiz Günleri
Kahramanmaraş, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı
Kahramanmaraş, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber