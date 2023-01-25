Başkan Güngör Jandarma Bölge Komutanını ağırladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan’ı makamında ağırladı. Başkan Hayrettin Güngör, ziyarette misafirlerine; istiklal ve istikbalin öncü şehri Kahramanmaraş’ın Milli Mücadelesi, İstiklal Madalyası, turizmi ve geleneksel el sanatları hakkında bilgiler aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tümgeneral Murat Bulut’a Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatları hediye etti.

Misafirlerimize Şehrimizi Anlattık

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Jandarma Komutanımız Albay Tolga Yağan’ı misafir ettik. Misafirlerimize şehrimizin gurur kaynağı olan İstiklal Madalyası, Anadolu coğrafyasına ve tüm mazlum milletlere ilham olan Milli Mücadelemiz, kültürümüz, geleneklerimiz, yöresel lezzetlerimiz ve geleneksel el sanatlarımız hakkında bilgiler aktardık. Nazik ziyaretleri için Sayın Bulut ve Yağan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut da nazik misafirperverlikleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.