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Başkan Güngör, Japon heyetiyle ortak projeleri görüştü!

Japonya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı heyetini misafir eden Başkan Güngör, “Misafirlerimizle şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak iş birliği faaliyetleri hakkında ön bir toplantı gerçekleştirdik. Destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Güngör, Japon heyetiyle ortak projeleri görüştü!

Başkan Güngör, Japon heyetiyle ortak projeleri görüştü!

Japonya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı heyetini misafir eden Başkan Güngör, “Misafirlerimizle şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak iş birliği faaliyetleri hakkında ön bir toplantı gerçekleştirdik. Destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

08 Ağustos 2023 Salı 15:40

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremin yol açtığı hasarları yerinde incelemek ve bir dizi temasta bulunmak üzere şehre gelen Japonya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (JICA) heyetini misafir etti.

Potansiyel iş birliği ve ortak projelerin istişare edildiği toplantıda Başkan Hayrettin Güngör, şehirde yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin de heyete bilgiler aktardı.

Ziyaret ve destekleri için JICA heyetine teşekkür eden Başkan Güngör, “Deprem sonrası süreçte yurt içinden ve yurt dışından birçok kurum ve kuruluş hem maddi hem manevi olarak yanımızda oldu. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün de Japonya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı heyetini misafir ederek şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak iş birliği faaliyetleri hakkında ön bir toplantı gerçekleştirdik. Şehrimizin imarı ve inşası noktasında gerçekleştirilecek projelere ilişkin istişarelerde bulunduk. Destekleri için JICA heyetine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Başkan GüngörJapon Heyetiyle Ortak Projeleri Görüştü!
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