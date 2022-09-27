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Başkan Güngör, ‘Kahraman itfaiyecilerimizle iftihar ediyoruz’

İtfaiye Haftası kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret ederek personellerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Özverili ve fedakâr çalışmaları dolayısıyla her zaman gurur duyduğumuz İtfaiye personellerimizin İtfaiye Haftası’nı kutluyorum. Şehrimizde ve ülkemizin dört bir yanında meydana gelen yangın, doğal afet ve acil müdahale gerektiren durumlarda 7/24 görevlerinin başındalar. Rabbim yardımcıları olsun” dedi.

Başkan Güngör, ‘Kahraman itfaiyecilerimizle iftihar ediyoruz’

Başkan Güngör, ‘Kahraman itfaiyecilerimizle iftihar ediyoruz’

İtfaiye Haftası kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret ederek personellerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Özverili ve fedakâr çalışmaları dolayısıyla her zaman gurur duyduğumuz İtfaiye personellerimizin İtfaiye Haftası’nı kutluyorum. Şehrimizde ve ülkemizin dört bir yanında meydana gelen yangın, doğal afet ve acil müdahale gerektiren durumlarda 7/24 görevlerinin başındalar. Rabbim yardımcıları olsun” dedi.

27 Eylül 2022 Salı 12:37

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Bakanı Hayrettin Güngör, İtfaiye Haftası kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret ederek personellerle bir araya geldi. İtfaiye personelleriyle bir süre muhabbet eden Başkan Güngör, İtfaiye Haftası’nı kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Özverili ve fedakâr çalışmaları dolayısıyla her zaman gurur duyduğumuz İtfaiye personellerimizin İtfaiye Haftası’nı kutluyorum. Şehrimizde ve ülkemizin dört bir yanında meydana gelen yangın, doğal afet ve acil müdahale gerektiren durumlarda 7/24 görevlerinin başındalar. Rabbim yardımcıları olsun. Tüm İtfaiye personellerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

İtfaiye Teşkilatımızı Güçlendirdik

İtfaiye teşkilatının altyapısının güçlendirildiğinin altını çizen Başkan Güngör, “Toplamda 430 civarında İtfaiye personelimiz ve 21 noktada hizmet binamız bulunuyor. İtfaiyemizin hizmet binalarını, araç ve ekipmanlarını büyük ölçüde yeniledik. İlçelerimize yeni hizmet binaları, ekipmanlar ve araçlar kazandırdık. İtfaiye teşkilatımızın altyapısını güçlendirdik. Hamdolsun bu manada çok büyük aşama kat ettik. Modern hizmet binalarımızda hemşehrilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kaydetti.

Demokrasi Meydanı’na Stantlar Açıldı

İtfaiye Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından, farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilgilendirmek için Demokrasi Meydanı’nda stant kuruldu. Kurulan stantlarda ekipler tarafından vatandaşlara itfaiyenin görevleri, ekipmanlar, yangın ve doğal afetlere müdahale ve acil müdahale gerektiren durumlarda yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler aktarılıyor. İtfaiye personelleri, 27 Eylül Salı günü akşam saatlerine kadar Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek bilgiler aktarmaya devam edecek.

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Başkan Güngör‘Kahraman Itfaiyecilerimizle Iftihar Ediyoruz
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